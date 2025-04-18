Нардеп Шуфрич из СИЗО помогает России достичь поставленных целей «СВО»

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Ткачик Олеся
Находящийся в СИЗО депутат от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает ограничить применение государственного языка в Украине. Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий и добавил, что суд обязал предоставить ему возможность депутатской деятельности.
Нестор Шуфрич
По его словам, когда украинцы защищают свою землю и свой язык, в парламенте появляется законопроект, фактически реализующий требования страны-агрессора. По мнению Княжицкого, речь идет о провокации, организованной Шуфричем.
Княжицкий сообщил, что Шуфрич представляет свою инициативу якобы в защиту прав венгерского меньшинства. По его убеждению, настоящая цель – не язык, а попытка снова столкнуть Украину с Венгрией. Политик добавил, что именно языковой вопрос — предмет постоянных политических спекуляций Будапешта, когда речь идет о нашем членстве в ЕС.
Нардеп напомнил, что Шуфрич был одним из наиболее агрессивных противников принятия Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Офис генерального прокурора сообщил, что Нестор Шуфрич среди прочего подозревается в финансировании Росгвардии.
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