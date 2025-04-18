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Нардеп Шуфрич из СИЗО помогает России достичь поставленных целей «СВО»

Шуфрич зарегистрировал законопроект об ограничении применения украинского языка

сегодня, 13:25
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Ткачик Олеся

Находящийся в СИЗО депутат от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает ограничить применение государственного языка в Украине. Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий и добавил, что суд обязал предоставить ему возможность депутатской деятельности.

Нардеп Шуфрич из СИЗО помогает России достичь поставленных целей «СВО»

Нестор Шуфрич

"Всем должно быть очевидно: эта война — не только за территории, а за саму идентичность. За язык, культуру, историю. Россия требует от Украины отменить языковое законодательство как одно из условий переговоров. На оккупированных территориях украиноязычных граждан пытают, убивают, похищают их детей. Украинский язык – это символ сопротивления и свободы", — отметил нардеп.

По его словам, когда украинцы защищают свою землю и свой язык, в парламенте появляется законопроект, фактически реализующий требования страны-агрессора. По мнению Княжицкого, речь идет о провокации, организованной Шуфричем.

Княжицкий сообщил, что Шуфрич представляет свою инициативу якобы в защиту прав венгерского меньшинства. По его убеждению, настоящая цель – не язык, а попытка снова столкнуть Украину с Венгрией. Политик добавил, что именно языковой вопрос — предмет постоянных политических спекуляций Будапешта, когда речь идет о нашем членстве в ЕС.

Нардеп напомнил, что Шуфрич был одним из наиболее агрессивных противников принятия Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Теперь он возвращается с новой атакой. Но мы должны помнить: защита украинского языка – это вопрос нашего национального выживания. И попытки ее ограничения под прикрытием "защиты меньшинств" — это не о заботе. Это политическая диверсия", — отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Офис генерального прокурора сообщил, что Нестор Шуфрич среди прочего подозревается в финансировании Росгвардии.




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Источник: https://www.facebook.com/mykolakn/posts/pfbid0AtaBWTozf4jLyuX3Vpn8YJnoatiE21LUMTeieG6ue28VDKMtMX73XwRKVeHGALs3l
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