Нардеп о визитах топ-чиновников Офиса президента в РФ: если будет доказано – должны нести ответственность

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу считает, что должностные лица, которые своими поездками в Россию или Крым нарушили действующее украинское законодательство, должны будут нести ответственность. Такую позицию парламентарий высказал, комментируя журналистское расследование визитов заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова в РФ и Крым в период с 2014 по 2020 годы.

Народный депутат Георгий Мазурашу. Фото из открытых источников

По словам Мазурашу, подобные поездки украинских чиновников следует оценивать индивидуально, и сам факт посещения Крыма не обязательно означает нарушение.

"Крым — это территория Украины, хоть и временно оккупированная. Поэтому выглядит несколько экзотично наказывать украинцев за поездки в украинский Крым", — отметил он.

Он подчеркнул, что важны обстоятельства и цель поездок: защита интересов Украины — это одно, а личные причины — совсем другое. Но если кто-то из должностных лиц стремится жить в РФ или Крыму, то он должен "сдать все дела" и покинуть государственную службу.

В разговоре была обсуждена информация по расследованию Олега Татарова, который, по данным СМИ, посещал Россию и Крым в 2014–2020 годах.

"Если он или кто-то другой нарушал нормы действующего законодательства, за это должна быть ответственность", — подчеркнул нардеп.

Он также отметил, что назначение в Офис президента не может происходить с нарушением законодательства, поскольку "все ходы записаны".

Относительно возможной реакции ОП на медийный резонанс, Мазурашу убежден, что если появится информация о нарушении, будет проверка и соответствующие выводы.

"Главное – установить факты. Если нарушения были и они доказаны, должно быть наказание", — подчеркнул он.

Также депутат отметил, что подобные публикации могут являться частью информационных атак, выгодных оппонентам власти.

"Атаки на власть и должностных лиц это понятно кому выгодно: оппонентам властной команды и врагам Украины. Иногда — это “два в одном”", — подытожил парламентарий.