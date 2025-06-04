Нардеп Кузьминых ответил на обвинение: "Взяток не брал, и не знаю ни "Дарницу", ни Багрия"

Народный депутат Сергей Кузьминых на днях рассказал, что в СМИ появляется все больше, вероятно, заказных материалов против него. Как пояснил депутат, такая активность появилась после его действий, направленных на выполнение решения СНБО по уменьшению стоимости лекарств для пациентов.

Сергей Кузьминых. Фото из открытых источников

"Реакция вполне ожидаемая. Ведь прозрачное ценообразование и ограничение маркетинга – это не об интересах монополий. Это – об интересах пациентов", — отметил народный депутат.

Кузьминых прокомментировал информационные атаки:

"Я хороший депутат. Делаю свою работу. Решаю проблемы пациентов, помогаю людям. А не занимаюсь фармсхемами. С "Дарницей" никак не связан. Багрия не знаю. Редера тоже не знаю. Все, что сейчас пишут — это ложь. Это попытка дискредитировать меня, потому что я кому-то мешаю. Взяток не брал и не беру. Могу это доказать любому – и журналистам, и правоохранителям”.

Депутат убежден, что обвинения в его адрес являются частью информационной кампании, за которой могут стоять большие коммерческие интересы.

"Это типичная схема: когда ты не играешь по правилам фармлоби — тебя пытаются утопить. Но я на месте, работаю и дальше. Люди знают правду", — отметил нардеп.

Политик подчеркнул, что выполняет свою работу публично, открыто, аргументированно. Дал он и совет заказчикам кампании:

"Поэтому уважаемые заказчики фейков — сэкономьте деньги! А лучше направьте их на поддержку ВСУ. Там эти вложения точно принесут пользу".

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие изменения, кроме снижения цен на лекарства, обещали в этом году в Министерстве здравоохранения.



