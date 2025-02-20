Нардеп Гончаренко призвал Зеленского спасти украинцев и прогнуться под Трампа

Народный депутат Алексей Гончаренко записал на русском языке обращение к президенту Владимиру Зеленскому после резких заявлений Дональда Трампа в его адрес.

Алексей Гончаренко

В частности, Гончаренко подчеркнул, что Украина не может себе позволить ссориться с США, поскольку они является ключевым союзником нашей страны. Как заявил нардеп, от Америки Украина получает не только оружие или деньги, а и "Старлинки", а также разведывательную информацию, без которой украинские военные "ослепнут на фронте".

Гончаренко призвал Зеленского быть "не любимкой", а взрослым и публично объявить, что он не пойдет на второй президентский срок, как это обещал в 2019 году.

При этом политик признает, что сейчас Украина не может провести выборы. Поэтому, по его мнению, Зеленский должен сказать Трамп, что как только США помогут остановить войну в Украине, дадут гарантии безопасности, он проведет честные демократические выборы в стране, в которых не будет принимать участие. Тогда украинцы смогут избрать президента, с которым Трамп будет работать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после того, как Трамп назвал Зеленского диктатором с рейтингом поддержки в четыре процента политики и эксперты из орбиты влияния Петра Порошенко, который вновь хочет стать президентом, начали призывать Зеленского публично отказаться от намерений идти на второй срок.

Примечательно, что так называемое российские оппозиционеры также поддерживают такое мнение. Более того, они призывают Зеленского вообще сложить полномочия ради спасения своей страны. В частности, россияне призывают Зеленского немедленно звонить Трампу с таким предложением.



