Нардеп Гончаренко попал в громкий скандал: военные призвали его гнать ко всем чертям

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что у Украины есть три варианта – мир, проигрыш и разгром вместе с капитуляцией. При этом он заявил, что, якобы, украинские власти ведут страну ко второму или третьему варианту.

Алексей Гончаренко

"Что мы добьемся пытаясь атаковать 3-летнюю дочь Венса? Он изменит свою позицию и начнет посылать нам все оружие, которое есть в США? Просто скажите. Мне любопытно. Как это работает? Давайте не делайте глупости. Без США ничего невозможно. Ничего", — заявил Гончаренко в Фейсбуке.

При этом нардеп утверждает, что Украине следует наладить сотрудничество с Трампом и его администрацией.

"Все, кто в США хочет протестовать и нападать на детей человека от которого зависит наши поставки оружия – пожалуйста, приезжайте в Украину. Здесь вы гораздо нужнее", — отметил Гончаренко.

На заявления народного депутата отреагировал военный Дмитрий Лыховий. Он выразил надежду, что фракция Гончаренко даст оценку своему активисту и "исключит его к черту".

"Потому что он уже не просто ее компрометирует и продвигает собственный проект, а откровенно подрывает и разлагает Украину изнутри. Ибо как еще объяснить, когда в условиях российского наступления, в условиях постоянных обстрелов критической инфраструктуры и гражданских убийств этот деятель призывает к "миру" не Россию, а только Украину?" – отметил Лыховий.

По его словам, к сожалению, этот тренд комплексный и Алексей Гончаренко таков не один.

"Флюгеры. Политические работники. Политики, желающие реанимировать свою карьеру в новых, как они считают, реалиях. Латентная вата, которая снова становится собой и лезет в нишу условного Арестовича", – подчеркнул военный и назвал таких политиков "пятой колонной".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардеп Алексей Гончаренко раскритиковал всех украинцев, которые на фоне критики Дональда Трампа призывают поддержать президента Владимира Зеленского. Политик считает, что, мол, президент сам виноват в том, что сейчас происходит.



