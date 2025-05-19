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Главная Новости Политика Украины 2025 Нардеп Гончаренко переругался с военными: нагло обещает не останавливаться
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Нардеп Гончаренко переругался с военными: нагло обещает не останавливаться

Гончаренко разозлил военных своей работой против ТЦК и предложением запрета носить сотрудникам пиксель

сегодня, 12:03
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Ткачик Олеся

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что сотрудники ТЦК не имеют права носить пиксельную форму, для них следует разработать отдельную униформу.

Нардеп Гончаренко переругался с военными: нагло обещает не останавливаться

Алексей Гончаренко

Такое заявление возмутило военных, которые назвали Гончаренко "российской консервой".

"Что ещё должна сделать эта кацапская консерва, чтобы её наконец поставили на место? Бахматюк и Порошенко, усмирите своего активиста. Депутаты из фракции "ЕС", которых я уважаю, вам нормально быть в одной фракции с этим дерьмом, которое работает на Путина и его пропаганду? Ну правда, что ещё должен учудить Гончаренко, чтобы его наконец выгнали втришия туда, куда он и так давно направляется — в собственный ватный политический проект?" — написал на Фейсбуке военный Дмитрий Лыховий.

В свою очередь, военный Мирон Дмитрик заявил, что лично знает ребят, которые после ранений и тяжёлых контузий были переведены и служат в ТЦК.

"В Ивано-Франковске, Коломые, Львове, Ужгороде. И этим людям тварь, которая ни дня не была в армии, хочет запретить носить пиксель", — отметил Дмитрик.

В знак протеста он остановил своё членство в "Европейской солидарности" до "исключения из одноимённой фракции персонажа, который уже откровенно работает на врага".

На все эти скандалы отреагировал Гончаренко и заверил, что не собирается останавливаться.

"ТЦК не имеют права носить форму. Точка. Я хочу, чтобы люди любили пиксель и гордились теми, кто носит пиксель. Пиксель — это гордость. И пиксель имеют право носить те, кто воевал за эту страну, а не сидел в тылу и ловил людей. Я люблю людей. И понимаю, что когда людей бьют, калечат, ловят — это не о государстве, это о концлагере", — заявил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Гончаренко уже попадал в громкий скандал.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0RuRzqBHzu2z13THm2zdckqY3UzQJ3szt7Pjinf2uqo2LFuMm6Jq2EKgw3z2UxK7gl
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