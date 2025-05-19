Нардеп Гончаренко переругался с военными: нагло обещает не останавливаться

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что сотрудники ТЦК не имеют права носить пиксельную форму, для них следует разработать отдельную униформу.

Алексей Гончаренко

Такое заявление возмутило военных, которые назвали Гончаренко "российской консервой".

"Что ещё должна сделать эта кацапская консерва, чтобы её наконец поставили на место? Бахматюк и Порошенко, усмирите своего активиста. Депутаты из фракции "ЕС", которых я уважаю, вам нормально быть в одной фракции с этим дерьмом, которое работает на Путина и его пропаганду? Ну правда, что ещё должен учудить Гончаренко, чтобы его наконец выгнали втришия туда, куда он и так давно направляется — в собственный ватный политический проект?" — написал на Фейсбуке военный Дмитрий Лыховий.

В свою очередь, военный Мирон Дмитрик заявил, что лично знает ребят, которые после ранений и тяжёлых контузий были переведены и служат в ТЦК.

"В Ивано-Франковске, Коломые, Львове, Ужгороде. И этим людям тварь, которая ни дня не была в армии, хочет запретить носить пиксель", — отметил Дмитрик.

В знак протеста он остановил своё членство в "Европейской солидарности" до "исключения из одноимённой фракции персонажа, который уже откровенно работает на врага".

На все эти скандалы отреагировал Гончаренко и заверил, что не собирается останавливаться.

"ТЦК не имеют права носить форму. Точка. Я хочу, чтобы люди любили пиксель и гордились теми, кто носит пиксель. Пиксель — это гордость. И пиксель имеют право носить те, кто воевал за эту страну, а не сидел в тылу и ловил людей. Я люблю людей. И понимаю, что когда людей бьют, калечат, ловят — это не о государстве, это о концлагере", — заявил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Гончаренко уже попадал в громкий скандал.



