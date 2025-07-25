"Надо держать Банковую в тонусе": народные депутаты заявили о требованиях

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал пленарное заседание на 31 июля. Планируют рассмотреть законопроект Владимира Зеленского о НАБУ и САП. Народные депутаты рассказали, что нужно для принятия нового решения, и сообщили, что нужно требовать.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины София Федина отметила, что возникает вопрос, удастся ли собрать депутатов (на 31 июля, — ред.).

"Одно дело те, кто тихонько давил зеленую кнопку, как им приказали с Банковой. Другое дело те, кто как, например, ЮВТ пели оды уничтожению антикоррупционных институций", — отмечает она.

Также народная депутат, со ссылкой на слова Алексея Гончаренко, отметила, что кого-то из фракции "Слуги народа" начали запугивать, и они заявили, что как так пойдет, то они вообще не придут.

"Беда в том, чтобы сейчас оперативно исправить спровоцированный Зеленским трэш все равно нужно слуг для голосования. Хотя бы 180. Поэтому надо держать Банковую в тонусе", — отметила народная депутат.

По ее словам, самое время требовать:

- возобновление прямых трансляций заседаний Верховной Рады, чтобы можно было в прямом эфире контролировать действия монобольшинства;

- назначение законно избранного руководителя Бюро экономической безопасности;

- отмена марафона, а деньги, выделенные на марафон, перебросить на нужды ВСУ, а также восстановление цифрового вещания других каналов;

- остановить откат судебной реформы – вернуть международный надзор за конкурсом по отбору судей Высшего Совета правосудия.

"Это для начала. И требовать, чтобы повестка дня прежде была акцентирована на вопросах, которые усилят обороноспособность армии и ослабят РФ", — убеждена она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что общество требует от Зеленского.