"Надо держать Банковую в тонусе": народные депутаты заявили о требованиях

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Кречмаровская Наталия
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал пленарное заседание на 31 июля. Планируют рассмотреть законопроект Владимира Зеленского о НАБУ и САП. Народные депутаты рассказали, что нужно для принятия нового решения, и сообщили, что нужно требовать.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народная депутат Украины София Федина отметила, что возникает вопрос, удастся ли собрать депутатов (на 31 июля, — ред.).
Также народная депутат, со ссылкой на слова Алексея Гончаренко, отметила, что кого-то из фракции "Слуги народа" начали запугивать, и они заявили, что как так пойдет, то они вообще не придут.
По ее словам, самое время требовать:
- возобновление прямых трансляций заседаний Верховной Рады, чтобы можно было в прямом эфире контролировать действия монобольшинства;
- назначение законно избранного руководителя Бюро экономической безопасности;
- отмена марафона, а деньги, выделенные на марафон, перебросить на нужды ВСУ, а также восстановление цифрового вещания других каналов;
- остановить откат судебной реформы – вернуть международный надзор за конкурсом по отбору судей Высшего Совета правосудия.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что общество требует от Зеленского.