Началось: скандальный нардеп заявил, что идет в президенты

Народный депутат Александр Дубинский, подозреваемый в государственной измене, объявил о своем желании стать президентом Украины. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на заявление политика.

Александр Дубинский (фото из открытых источников)

Дубинский отметил, что Украине вроде бы грозит новая форма диктатуры, лишающая выборов, права голоса, свободы СМИ и будущего.

Кроме того, нардеп акцентировал, что "конкуренты" президента Владимира Зеленского, такие как Валерий Залужный, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко якобы отказались от участия в выборах. Другие потенциальные кандидаты, в том числе Алексей Арестович, Артем Дмитрук и Евгений Мураев, не могут принять участие в выборах из-за уехавших за границу.

Политик уверен, что одержит победу в первом туре выборов. Он также опубликовал свой план завершения войны, в котором среди целей – проведение референдума по дальнейшей внешней политике Украины, экономической модели развития страны и отмене должности президента.

Кроме того, парламентарий запустил голосование в своем Telegram-канале, которое, по его словам, должно показать, кого украинцы больше поддерживают: его или президента Зеленского.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что обсуждают в Раде за закрытыми дверями . В Верховной раде обсуждают, что в ближайшее время Украине может быть предложено мирное соглашение, после чего состоятся президентские, парламентские и местные выборы.

Такие разговоры уже продолжаются в кулуарах власти. Об этом заявила народная депутат Анна Скороход в эфире Вечер.LIVE.

"В кулуарах об этом говорят. Говорят о том, что как только будет подписан мирный договор, а это ожидают в ближайшее время, то нас ждут президентские, а затем – парламентские и местные выборы. То, что нам нужна перезагрузка – это факт", – отметила она.