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Главная Новости Политика Украины 2025 Началось: скандальный нардеп заявил, что идет в президенты
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Началось: скандальный нардеп заявил, что идет в президенты

По словам Дубинского, Украине вроде бы грозит новая форма диктатуры

сегодня, 22:25
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Лиля Воробьева

Народный депутат Александр Дубинский, подозреваемый в государственной измене, объявил о своем желании стать президентом Украины. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на заявление политика.

Началось: скандальный нардеп заявил, что идет в президенты

Александр Дубинский (фото из открытых источников)

Дубинский отметил, что Украине вроде бы грозит новая форма диктатуры, лишающая выборов, права голоса, свободы СМИ и будущего.

Кроме того, нардеп акцентировал, что "конкуренты" президента Владимира Зеленского, такие как Валерий Залужный, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко якобы отказались от участия в выборах. Другие потенциальные кандидаты, в том числе Алексей Арестович, Артем Дмитрук и Евгений Мураев, не могут принять участие в выборах из-за уехавших за границу.

Политик уверен, что одержит победу в первом туре выборов. Он также опубликовал свой план завершения войны, в котором среди целей – проведение референдума по дальнейшей внешней политике Украины, экономической модели развития страны и отмене должности президента.

Кроме того, парламентарий запустил голосование в своем Telegram-канале, которое, по его словам, должно показать, кого украинцы больше поддерживают: его или президента Зеленского.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что обсуждают в Раде за закрытыми дверями . В Верховной раде обсуждают, что в ближайшее время Украине может быть предложено мирное соглашение, после чего состоятся президентские, парламентские и местные выборы.

Такие разговоры уже продолжаются в кулуарах власти. Об этом заявила народная депутат Анна Скороход в эфире Вечер.LIVE.
"В кулуарах об этом говорят. Говорят о том, что как только будет подписан мирный договор, а это ожидают в ближайшее время, то нас ждут президентские, а затем – парламентские и местные выборы. То, что нам нужна перезагрузка – это факт", – отметила она.



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Источник: https://t.me/dubinskypro/19808
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