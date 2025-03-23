Нацгвардия готовится к разгону массовых протестов: что уже закупает для этого

Пока в обществе обсуждают скандальный законопроект, которым предлагают расширить права Нацгвардии, полиция уже готовится к тому, что этот документ будет принят во втором чтении в ближайшее время, отметил в эфире Киев 24 военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Нацгвардия

По его словам, Нацполиция через Prozorro намерена закупить аэрозольные баллоны повышенной емкости слезоточивого и раздражающего действия на сумму 18 млн. 400 тыс. гривен.

"Пока весь этот шум происходит, Нацполиция уже закупает соответствующие средства для разгона массовых демонстраций", — отметил эксперт.

При этом он отметил, что скандальные законы времен президентства Виктора Януковича от 16 января, которые массово вывели украинцев на Майдан, смотрят бледной тенью на фоне тех новаций, которые планируют принять народные депутаты.

При этом эксперт не понимает, что Нацгвардия продолжает делать в структуре МВД. По его словам, когда-то Арсен Аваков, якобы, хотел контролировать все финансовые потоки и завел в структуру министерства Нацгвардию, пограничников и чрезвычайников, которым там не место. Снегирев говорит, что Аваков уже давно не работает министром, однако никто не исправляет структуру МВД.

Известно, что законопроект №10311, зарегистрированный в Верховной Раде, вызвал резонанс среди украинцев. Его цель – внесение изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины" для правового применения силы военным Нацгвардии. В частности, этим законопроектом, который уже принят в первом чтении, расширяются права Нацгвардии на применение силы. В частности, нацгвардейные получат право использовать огнестрельное оружие, слезоточивый газ, электрошокеры, беспилотники и другие средства воздействия во время массовых беспорядков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что народные депутаты намерены расширить полномочия Нацгвардии. Соответствующий проект закона утвердил правоохранительный комитет.



