"НАБУ уже готовит "подозрения" Премьер-министру и чиновникам Офиса президента": что известно

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда распространяет фейк о "подозрении" премьер-министру Украины и чиновникам Офиса Президента. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников
Аналитики отмечают, что на анонимных и пророссийских Telegram-каналах распространяют ложную информацию. Речь идет якобы о подготовке сообщения о подозрении от НАБУ Премьер-министру Украины Юлии Свириденко и должностным лицам Офиса Президента. Подозрения, по информации вражеских пропагандистов, готовят по поводу "злоупотреблений, связанных с использованием государственного авиапарка для неслужебных полетов".
Как отметили в Центре, в НАБУ уже опровергли эти утверждения, заявили, что никакого официального расследования или подозрения в отношении Юлии Свириденко нет. Вся информация, появившаяся во вражеских каналах, неправдива.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты выступают против решений, которые "протягивают" большинством в парламенте. Отмечают, что Верховная Рада должна вновь стать центром принятия решений.
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что "может уже достаточно превращать Верховную Раду в свалку, а украинцев держать за дураков".
По его словам, если нардепы голосуют за усиление полномочий НАБУ и САП, то нужно проголосовать и за законопроект, приравнивающий ответственность за коррупцию во время войны к ответственности за государственную измену.