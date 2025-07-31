"НАБУ уже готовит "подозрения" Премьер-министру и чиновникам Офиса президента": что известно

Российская пропаганда распространяет фейк о "подозрении" премьер-министру Украины и чиновникам Офиса Президента. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

Аналитики отмечают, что на анонимных и пророссийских Telegram-каналах распространяют ложную информацию. Речь идет якобы о подготовке сообщения о подозрении от НАБУ Премьер-министру Украины Юлии Свириденко и должностным лицам Офиса Президента. Подозрения, по информации вражеских пропагандистов, готовят по поводу "злоупотреблений, связанных с использованием государственного авиапарка для неслужебных полетов".

Как отметили в Центре, в НАБУ уже опровергли эти утверждения, заявили, что никакого официального расследования или подозрения в отношении Юлии Свириденко нет. Вся информация, появившаяся во вражеских каналах, неправдива.

"Подобные публикации – это часть кампании по дискредитации украинских чиновников. Пропагандисты пытаются таким образом посеять хаос и недоверие к украинским органам власти. Россия продолжает использовать подобные методы для дестабилизации ситуации в Украине", – отмечают в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты выступают против решений, которые "протягивают" большинством в парламенте. Отмечают, что Верховная Рада должна вновь стать центром принятия решений.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что "может уже достаточно превращать Верховную Раду в свалку, а украинцев держать за дураков".

По его словам, если нардепы голосуют за усиление полномочий НАБУ и САП, то нужно проголосовать и за законопроект, приравнивающий ответственность за коррупцию во время войны к ответственности за государственную измену.



