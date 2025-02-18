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На Западе объяснили, какой весомый рычаг влияния на Трампа появился у Зеленского.

У Украины есть достаточные ресурсы для финансирования своих потребностей в 2025 году и частично до 2026 года

сегодня, 11:30
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Клименко Елена

Украинские артиллеристы нанесли удар по российской штурмовой группе в Улакли в Донецкой области. Эта победа на поле боя предоставляет Украине дополнительные рычаги для влияния на президента США Дональда Трампа, сообщает Forbes.

На Западе объяснили, какой весомый рычаг влияния на Трампа появился у Зеленского.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

В результате артиллерийских и беспилотных атак украинские войска остановили российское наступление в Улакли и его окрестностях 16 февраля или раньше. Дроны-разведчики украинского артиллерийского подразделения "Тиваз" зафиксировали уничтожение около десяти российских технических средств.

Один из нескольких неудачных российских штурмов в юго-восточной части Донецкой области, вероятно, стал сигналом провала наступления в этом регионе, и это чревато серьезными политическими последствиями.

К счастью для Украины президент Владимир Зеленский понимает политическую ситуацию и пока отказывается от уступок. Как отмечает основатель аналитической группы Ukrainian Frontelligence Insight Татаригами, Зеленский публично выражал похвалу Трампу, однако отказывался подписывать меморандум о соглашении с полезными ископаемыми, который Белый дом направил ему с орфографическими ошибками, "показывая, что он очень осторожно".

Согласно оценкам экспертов, у Украины есть достаточные ресурсы для финансирования своих потребностей в 2025 году и частично до 2026 года, благодаря собственной промышленности, европейским союзникам и администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Следовательно, Зеленский может позволить себе отказать Трампу, пока украинские войска продолжают наносить серьезные потери российским оккупантам. Президент Украины может дождаться условий мира, которые будут выгодны его стране. Это дает Зеленскому рычаг влияния на Трампа, ведь последний стремится быть признан как принесший мир Украине.

"Единственный способ для Трампа достичь мира — это настоящее соглашение с гарантиями для Украины", — подчеркнул Татаригами.

"Комментарии" уже писали, что президент США Дональд Трамп готов разрешить странам Европы покупать для Украины оружие, изготовленное в Америке.



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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/02/17/ukrainian-artillery-blasted-a-russian-assault-group-in-ulakly-its-the-kind-of-battlefield-win-that-gives-ukraine-leverage-over-donald-trump/
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