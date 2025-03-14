На телемарафон выделили новые 800 миллионов: кому пойдут деньги

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Slava Kot
13 марта Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заключило четыре соглашения на изготовление и распространение в течение 2025 контента для телемарафона "Единые новости #UAвместе".
На телемарафон выделили дополнительно 800 миллионов
Согласно данным сайта Prozorro на 2025 год, четыре медиагруппы получили почти одинаковые суммы на производство марафона.
Народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о связи некоторых телеканалов с премьер-министром Андреем Ермаком. Железняк указывает, что "Студия 1+1" берет за час 130 тыс. гривен, "Интер" – 94 тыс. гривен, а "Мы – Украина" – 163 тыс. гривен.
Ирина Геращенко из "Европейской Солидарности" отреагировала на заявления Железняка относительно того, почему "правительство во время войны выделяет 800 млн грн на карманный канал ОП". По словам Геращенко, она спросила премьер-министра Дениса Шмыгаля, как он собирается объяснять расходы средств международным партнерам и украинцам, которые "требуют от власти оружие на ВСУ, а не на марафон".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минкультуры не может влиять на показ в телемарафоне сюжетов об эзотерических практиках, нумерологии и экстрасенсах.
Также "Комментарии" писали о том, когда закроют телемарафон "Единые новости".
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