На телемарафон выделили новые 800 миллионов: кому пойдут деньги

13 марта Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заключило четыре соглашения на изготовление и распространение в течение 2025 контента для телемарафона "Единые новости #UAвместе".

На телемарафон выделили дополнительно 800 миллионов

Согласно данным сайта Prozorro на 2025 год, четыре медиагруппы получили почти одинаковые суммы на производство марафона.

– ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" – 184 494 750 грн.

– ООО "СЛМ новости" – 184 510 173,24 грн.

– ПАО "Телеканал "Интер" – 184 479 936 грн.

– ООО "Мы – Украина" – 184 477 279,44 грн.

Народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о связи некоторых телеканалов с премьер-министром Андреем Ермаком. Железняк указывает, что "Студия 1+1" берет за час 130 тыс. гривен, "Интер" – 94 тыс. гривен, а "Мы – Украина" – 163 тыс. гривен.

"Они (ОП) именно вчера снова на "Единый марафон" еще 800 млн грн слили как оплату за этот, 2025 год. На канал свой "Мы — Украина" еще 184 млн грн!!! То есть было 400 млн в сюжете, теперь уже будет 584 млн на тупо свой бизнес!... А у "Команды Ермака" 163 тыс. час. Наверное, оборудование дорогое. Выходит вместе с Кинокитом (Канал Рада) то уже под миллиард грн уже вытащили на свои две фирмы с начала войны…", — пишет нардеп.

Ирина Геращенко из "Европейской Солидарности" отреагировала на заявления Железняка относительно того, почему "правительство во время войны выделяет 800 млн грн на карманный канал ОП". По словам Геращенко, она спросила премьер-министра Дениса Шмыгаля, как он собирается объяснять расходы средств международным партнерам и украинцам, которые "требуют от власти оружие на ВСУ, а не на марафон".

"Ответ Шмыгаля: бюджет выполняется согласно законодательству. Если у кого есть информация о возможных преступлениях — обращайтесь в правоохранительные органы. Ответ зала встретил смехом. Потому что о правоохранительных органах эпохи Зеленского, которые будут расследовать что-то об офисе Зеленского — это правда смешно. Они могут только о Порошенко", — пишет Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минкультуры не может влиять на показ в телемарафоне сюжетов об эзотерических практиках, нумерологии и экстрасенсах.

Также "Комментарии" писали о том, когда закроют телемарафон "Единые новости".