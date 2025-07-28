На митинге Украину не защитит никто: военные указали на большую ошибку

Вопрос о принятии закона о НАБУ и САП живо обсуждает украинское общество. Однако, по мнению военных, в этих спорах не стоит забывать о фронте.

Военные. Иллюстративное фото

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов поделился своим мнением о ситуации вокруг НАБУ и САП, а также акций протеста.

"Прежде всего у меня создалось впечатление, что это таки не столько о НАБУ и САП. И когда уважаемые руководители этих ведомств поверили, что за них студенты готовы бороться — зря. Поймать звезду в этой ситуации просто, потерять берега тоже, а потом будет разочарование. Сильное. Но этот сценарий, на мой взгляд, неизбежен”, — отметил он.

По словам военного, лидерами гражданского общества оказались вообще незнакомые люди. Однако он указал на то, без чего вообще не будет Украины.

"При всех прекрасных лозунгах забывать о фронте — ошибка. Нет и не будет ни одной Украины без Сил Обороны. Ни правильной, ни неправильной. Будет оккупация. И на митинге сегодня Украину не защитит никто. Только на фронте. Где хватает своих проблем", — заметил Сазонов.

По его словам, у военных создается впечатление, что о них забыли. Ведь на картонках ни слова о ротации, о лечении, о мобилизации, о критической ситуации на некоторых участках, потому что не хватает людей. Потому что для многих ТЦК уже враг страшнее россиян.

"Вывод прост. Президент отреагировал сразу и с этими людьми он общий язык найдет. Даже вопреки некоторым депутатам. А у старых игроков, бросившихся за этим "проходящим поездом", шансы "запрыгнуть на ходу" низкие. Они пытаются, но выходит сплошной кринж”, — резюмировал Сазонов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты думают о независимости НАБУ и САП.



