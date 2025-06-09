"Мощность" зашкаливает: в Раде озадачены, "какие мыши съели 3 млрд кубов газа"

В 2025 году в Украине возникла серьезная проблема с газом. Эксперты предупреждали о возможном повышении тарифов на газ, введении графиков отключения голубого топлива и т.д.

Газ. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал "очень интересный "нюанс" газовой безопасности страны". По его словам, предыдущее руководство рассказывало мифы о своей успешности и успешности "Нефтегаза". Заявляло о том, как Украина обходится без импортного газа.

"Теперь вдруг оказывается, что нам не хватает 5 миллиардов кубов газа и его нужно импортировать — на это ищут деньги", — отметил народный депутат.

По его словам, объясняют необходимость закупки газа, как всегда, войной и повреждениями от ракетных ударов, что привело к падению добычи. Кучеренко подтвердил, что определенное падение, к сожалению, произошло. Однако, по его словам, потери на этом составляют всего 2 млрд кубов газа.

"Это озвучено на всех совещаниях. Куда делись еще 3 миллиарда?! Какие мыши их съели?! И как на это реагирует "мощный" наблюдательный совет с иностранными "мощными" членами?!", — удивляется нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги во время войны обсуждается постоянно. Пока действует мораторий на повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение, однако, стоимость электроэнергии для потребителей возросла в 2024 году. На очереди могут оказаться тарифы на холодную воду.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Министерство развития общин и территорий Украины предлагает внести изменения в правительственное постановление. Эта инициатива, по словам эксперта, разблокирует повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.