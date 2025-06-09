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Главная Новости Политика Украины 2025 Министры быстро сбегут к западным границам: в Раде "ошибку" Кабмина называют преступлением
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Министры быстро сбегут к западным границам: в Раде "ошибку" Кабмина называют преступлением

Кабмин уже не раз "заработал" на свою отставку: Разумков о пробелах в работе министров

сегодня, 13:26 comments2271
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Кречмаровская Наталия

В Кабинете Министров Украины заявляют о нехватке средств на финансирование армии. В Верховной Раде Украины возмущены такой ситуацией и отмечают, что это происходит не впервые.

Министры быстро сбегут к западным границам: в Раде "ошибку" Кабмина называют преступлением

Кабмин. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что "невежды в правительстве — это угроза для всей страны".

По его словам, Украина уже второй год подряд сталкивается с одной и той же "ошибкой" Кабмина: нехватка средств на армию уже в первой половине года. Однако, по убеждению Разумкова, если такая "ошибка" повторяется снова — это уже не о небрежности. Это преступление, отметил нардеп.

По словам Разумкова, Кабмин уже не раз доказывал свою полную некомпетентность. Среди пробелов в работе правительства нардеп назвал формирование бюджета, финансовые прогнозы, выделение средств. Кабмин, как считает Разумков, уже не раз "заработал" на свою отставку. Нардеп отметил, что в Раде уже есть соответствующие инициативы, но нет позиции монобольшинства, которое именно это правительство и назначало.

"Я только напомню: Кабинет Министров подотчетен Парламенту. И если его некомпетентность в конечном итоге приведет к катастрофическим последствиям, то люди за ответами придут не к министрам. Потому что те быстро убегут к западным границам, как это делали в феврале 2022 года. Народ придет к депутатам, и напомнит, что именно парламентское большинство своим послушным голосованием и внедряло все вредные инициативы чиновников!”, — подчеркнул народный избранник.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что правительство, по словам народной депутатки Нины Южаниной, в очередной раз доказывает свое бездействие на четвертый год войны.





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Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4208
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