Миллионные активы и статус "безработного": Козлов снова участвует в отборе в судах



















Эксчлен ВККС адвокат Андрей Козлов снова оказался в поле зрения общественности. Международные эксперты неожиданно привлекли его к работе в процессе отбора руководства Государственной судебной администрации. Это снова подняло вопрос о его добродетели. Об этом сообщают "Українські новини"

Андрей Козлов (фото из открытых источников)

Согласно представленной декларации , Андрей Козлов лично и с женой имеют в собственности шесть квартир в Киеве, что одна – в состоянии строительства. Кроме того, Козлов владеет 30 видами различных криптовалют и нумизматической коллекцией стоимостью почти 400 тыс. грн.

После увольнения из Высшей квалификационной комиссии судей за подачу недостоверных данных Андрей Козлов несколько раз пытался вернуться в судебную систему, в частности стать членом Высшего совета правосудия. Однако международные партнеры не поддержали его кандидатуру.

При этом во время собеседования члены комиссии задавали вопросы имущественного положения кандидата. В частности, обратили внимание на период с 2011 по 2014 год, когда Козлов работал адвокатом, но не декларировал доходы. Сам Андрей Козлов объяснял это тем, что оказывал юридические услуги безвозмездно и жил за счет накоплений.

Еще один эпизод, вызвавший вопрос, – заем в 1 млн грн, полученный в 2019 году от Евгения Ременника, давнего знакомого Козлова, выехавшего за границу. Условия возврата средств нетипичны – отсрочка на 8 лет после завершения военного положения. В ходе собеседования Козлов подтвердил факт долга и условия соглашения, объяснив это затруднительным материальным положением.

Также внимание членов Этического совета привлекли договоры, связанные с работой Козлова в конкурсной комиссии по отбору руководителя НАПК. Более миллиона гривен вознаграждения было оформлено через договор рецензирования с частной компанией "Толеран". Позже Козлов объяснил, что фактически это была оплата за участие в комиссии, а формулировка договора – техническая ошибка. В то же время разные версии документов содержали разногласия в датах и суммах.

На должность члена Высшего совета Козлова правосудие не утвердили, но привлекли к работе в статусе эксперта-помощника члена ВРП для консультаций во время процедуры отбора руководства Государственной судебной администрации.

Отдельные эксперты подчеркивают, что вовлечение в процесс отбора людей, добродетель которых вызывает вопросы, может усомниться в прозрачности проведения конкурсной процедуры в целом.