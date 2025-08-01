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Медведчуков и Мураевых нет, а их дело живет: кто в Украине заговорил о внешнем управлении

В ходе скандала вокруг НАБУ и САП снова вынырнул месседж о внешнем управлении, который активно подхватила лидер "Батькивщины" Тимошенко

1 августа 2025, 08:50
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Кравцев Сергей

Тезис о "внешнем управлении" напоминает переходное красное знамя, которое пророссийские партии в Украине передают по наследству. И, казалось бы, после того, как политические движения Медведчука, Мураева и других стали запрещены в Украине, подобные заявления больше не будут раздаваться. Однако этот флаг подхватила Юлия Тимошенко. Об этом рассказывает политический аналитик Сергей Таран.

Медведчуков и Мураевых нет, а их дело живет: кто в Украине заговорил о внешнем управлении

Юлия Тимошенко. Фото: из открытых источников

"Для особо одаренных отмечу, что евроинтеграция по определению предполагает частичное делегирование своего суверенитета в европейские институты. В ответ все участники ЕС что-то получают: экономически большие страны – доступ на новые рынки и политическое влияние, меньшие – дотации из Брюсселя и успешные реформы. И никто особо не жалуется — даже Венгрия, которая, несмотря на антиевропейскую риторику, очень лакома к траншам от ЕС, ради которых, собственно, часто и шантажирует Брюссель украинским вопросом", – отметил политолог.

По его словам, вот только пророссийским агитаторам никогда не давала покоя интеграция Украины в европейские и евроатлантические структуры. Сергей Таран говорит, что еще до крупномасштабной войны он на разных эфирах наслушался о "внешнем управлении" от разных "медведчуков" и "муравьевых", и считал, что уже этого никогда не будет услышано по крайней мере в публичном пространстве, но нет – опять в политической толпе прорезались визги о "внешнем управлении". Еще немного и услышим о "НАТО нам не надо" и что-то о злых "англосаксах".

Читайте на портале "Комментарии" — лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что поддерживает митингующих, которые вышли на протесты против законопроекта №12414 относительно потери независимости САП и НАБУ, за который голосовала сама же народная депутат. По словам Тимошенко, протестующие якобы не знают, что такое НАБУ и САП.




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