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Маск объявил украинским нардепам краткое требование

Маск требует от Украины провести выборы президента

25 февраля 2025, 20:30
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Кречмаровская Наталия

Во вторник Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому президент Владимир Зеленский должен оставаться у власти, пока идет война с РФ. Согласно постановлению новые выборы могут быть проведены только после достижения мира. Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на решение Рады, пишет издание Bloomberg.

Маск объявил украинским нардепам краткое требование

Фото из открытых источников

"Проведите выборы", — написал Маск, ключевой союзник президента США Дональда Трампа, на платформе социальных сетей X в ответ на публикацию о результатах голосования в парламенте.


Маск объявил украинским нардепам краткое требование - фото 2


Издание напомнило, что нардепы выразили поддержку мандата Зеленского в щекотливый момент, на фоне требований Трампа и его российского коллеги Владимира Путина по проведению в Украине президентских выборов.

"Москва давно требовала голосования и называла Зеленского нелегитимным, указывая на то, что срок его полномочий формально истек в мае прошлого года", — пишет издание.

В парламенте в Киеве в очередной раз заявили, что Конституция Украины не разрешает проведение выборов, пока действует военное положение. Президентские выборы будут проведены после того, как будет обеспечен "всеобъемлющий, справедливый и стабильный мир", говорится в резолюции.

Также отмечается, что Зеленский должен выполнять свои полномочия по вступлению в должность нового президента, говорится в резолюции со ссылкой на конституционную необходимость обеспечения непрерывности власти.

Напомним, что в понедельник, 24 февраля, нардеп Ярослав Железняк, как писал портал "Комментарии", сообщил, что Верховная Рада не смогла принять постановление о поддержке демократии в Украине.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-25/musk-demands-ukraine-vote-as-lawmakers-back-zelenskiy-s-mandate?srnd=homepage-europe
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