Маск объявил украинским нардепам краткое требование

Во вторник Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому президент Владимир Зеленский должен оставаться у власти, пока идет война с РФ. Согласно постановлению новые выборы могут быть проведены только после достижения мира. Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на решение Рады, пишет издание Bloomberg.

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"Проведите выборы", — написал Маск, ключевой союзник президента США Дональда Трампа, на платформе социальных сетей X в ответ на публикацию о результатах голосования в парламенте.









Издание напомнило, что нардепы выразили поддержку мандата Зеленского в щекотливый момент, на фоне требований Трампа и его российского коллеги Владимира Путина по проведению в Украине президентских выборов.

"Москва давно требовала голосования и называла Зеленского нелегитимным, указывая на то, что срок его полномочий формально истек в мае прошлого года", — пишет издание.

В парламенте в Киеве в очередной раз заявили, что Конституция Украины не разрешает проведение выборов, пока действует военное положение. Президентские выборы будут проведены после того, как будет обеспечен "всеобъемлющий, справедливый и стабильный мир", говорится в резолюции.

Также отмечается, что Зеленский должен выполнять свои полномочия по вступлению в должность нового президента, говорится в резолюции со ссылкой на конституционную необходимость обеспечения непрерывности власти.

Напомним, что в понедельник, 24 февраля, нардеп Ярослав Железняк, как писал портал "Комментарии", сообщил, что Верховная Рада не смогла принять постановление о поддержке демократии в Украине.