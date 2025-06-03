Марине - миллиарды, себе - мотоцикл: СМИ показали, как Порошенко вероятно пыталась скрыть активы от санкций

Народный депутат Украины Петр Порошенко, на которого ввели санкции, вероятно, пытался обойти ограничения и сохранить контроль над своими наиболее прибыльными активами. Супруги пытались поделить имущество в судебном порядке. Соответствующий иск в Крыжопольский районный суд Винницкой области подала Марина Порошенко в марте 2025 года.

Марина и Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Дело о разделе имущества супругов Порошенко суд закрыл. Однако, как сообщает издание "Главком", обнародованные документы свидетельствуют о вероятной попытке скрытой передачи состояния более чем на 17 млрд грн.

В судебном иске о разделе имущества, как отмечает издание, супруга Порошенко просила оставить ей самые ценные активы мужа. По информации СМИ, в иске речь шла о контрольном пакете закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал" (8190 акций или доля 78,93%; стоимость этих акций оценена в 8,33 млрд грн). Неизменным владельцем компании почти 20 лет является Петр Порошенко. Также бывшая первая леди претендовала на миллионы мужа, находящиеся на счетах Международного инвестиционного банка и "РВС Банка", пишет издание.

Петр Порошенко в случае раздала должен был получить имущество, которое не приносит прибыль.

" У Порошенко, по просьбе Марины, должны оставаться: мотоцикл Honda CMX 1100D, 2021 года выпуска; полуприцеп King Trailers GTS443-17.5, 2001 года выпуска; автомобиль Volvo S90 2.0 T8, 2021 года выпуска"; аналитической системы Youcontrol, с февраля 2016 года это предприятие находится в состоянии прекращения); невыплаченная часть прибыли от Sequent Schweiz AG (предыдущее название "Ротшильд Траст") на сумму 20 млн долл.; 3,19 млрд грн наличных”, — пишет издание.

Среди прочего Порошенко должны были остаться 43 картины и скульптура длинногоного слона Сальвадора Дали. Издание сообщает, что нардеп приобрел ее в 2012 году за 338,5 тыс. долл. на аукционе на Sotheby в Нью-Йорке. В целом, по данным СМИ, стоимость перечисленных произведений искусства составляла 100,4 млн евро (свыше 4,5 млрд грн). Эта сумма была актуальна на дату иска Марины Порошенко.

Суд в итоге закрыл производство, ссылаясь на отсутствие предмета спора и устную договоренность супругов по разделу имущества.

"По мнению суда, истица не предоставила доказательств того, что мирная договоренность невозможна, а само разделение могло бы быть оформлено без привлечения суда", — отмечает СМИ.

В целом судебное дело о разделе имущества Порошенко вызвало резонанс. Иск в суд появился на фоне действующих санкций против Петра Порошенко и ряда уголовных производств. Издание напомнило, что в апреле 2025 года нардеп официально стал обвиняемым в деле о государственной измене и содействии деятельности террористических организаций ОРДЛО. А НБУ оштрафовал подконтрольный Порошенко Международный инвестиционный банк на 20,5 млн грн за нарушение законодательства о финансовом мониторинге.

Издание, ссылаясь на мнение экспертов, отмечает, что иск о разделе имущества может быть попыткой обойти санкции и сохранить контроль над активами. За такую схему Порошенко могут обвинить в мошенничестве.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные условно отправили сына Порошенко на фронт.