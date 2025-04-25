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Главная Новости Политика Украины 2025 Марина и Петр Порошенко делят имущество: будет ли развод
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Марина и Петр Порошенко делят имущество: будет ли развод

Марина Порошенко хочет поделить имущество

сегодня, 17:50
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Кречмаровская Наталия

Стало известно, что депутат Киевского городского совета, бывшая первая леди Марина Порошенко обратилась в суд, чтобы поделить имущество с Петром Порошенко. Об этом пишет издание LIGA.net.

Марина и Петр Порошенко делят имущество: будет ли развод

Супруги Порошенко. Фото из открытых источников

Отмечается, что дело будет рассматриваться Крыжопольским районным судом Винницкой области. Известно, что Марина Порошенко подала иск еще 27 марта, а подготовительное заседание назначено на 29 апреля.

"Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, а не упрощенного, поскольку цена иска составляет 17 102 703 811,40 грн, что значительно превышает установленный законом порог для упрощенного производства", — пишет издание.

Вопрос – будет ли развод, прокомментировал адвокат Порошенко Игорь Головань, отметив, что не может рассказать больше, чем сообщается в судебном реестре. Издание предполагает, что иск не означает развода Порошенко. По словам адвоката: "Развод – это отдельный процесс, а имущественные процессы – это отдельные процессы".

Напомним, что по сети Интернет уже шел скандал о вероятном пребывании сыновей лидера фракции "Евросолидарность" Петра Порошенко в Лондоне.

Военные, как писал портал "Комментарии", что в рамках акции "Сыновей политиков — на фронт!" были собраны средства для возвращения в Украину сына Петра Порошенко Алексея. Однако он, по данным СМИ, возвращаться в Украину не торопится. Потому собранные средства военные решили использовать для ремонта автомобилей военных экипажей. В свою очередь, бойцы экипажей БПЛА иронически назвали один из беспилотников-камикадзе "Алешей". Так, как отмечают военные, Алеша поедет на фронт.



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Источник: https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/maryna-poroshenko-zvernulas-do-sudu-dlia-podilu-mayna-z-petrom-poroshenkom?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR4c1Q2OJhKdIAUVS5dy_CinDB5O5yKWiN8YCoM18MlzuInzG0Nolk5KTjtsvw_aem_iSE6UIy9BhCCRM9dscvAOg
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