Марина и Петр Порошенко делят имущество: будет ли развод

Стало известно, что депутат Киевского городского совета, бывшая первая леди Марина Порошенко обратилась в суд, чтобы поделить имущество с Петром Порошенко. Об этом пишет издание LIGA.net.

Супруги Порошенко. Фото из открытых источников

Отмечается, что дело будет рассматриваться Крыжопольским районным судом Винницкой области. Известно, что Марина Порошенко подала иск еще 27 марта, а подготовительное заседание назначено на 29 апреля.

"Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, а не упрощенного, поскольку цена иска составляет 17 102 703 811,40 грн, что значительно превышает установленный законом порог для упрощенного производства", — пишет издание.

Вопрос – будет ли развод, прокомментировал адвокат Порошенко Игорь Головань, отметив, что не может рассказать больше, чем сообщается в судебном реестре. Издание предполагает, что иск не означает развода Порошенко. По словам адвоката: "Развод – это отдельный процесс, а имущественные процессы – это отдельные процессы".

Напомним, что по сети Интернет уже шел скандал о вероятном пребывании сыновей лидера фракции "Евросолидарность" Петра Порошенко в Лондоне.

Военные, как писал портал "Комментарии", что в рамках акции "Сыновей политиков — на фронт!" были собраны средства для возвращения в Украину сына Петра Порошенко Алексея. Однако он, по данным СМИ, возвращаться в Украину не торопится. Потому собранные средства военные решили использовать для ремонта автомобилей военных экипажей. В свою очередь, бойцы экипажей БПЛА иронически назвали один из беспилотников-камикадзе "Алешей". Так, как отмечают военные, Алеша поедет на фронт.