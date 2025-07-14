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50 тысяч гривен при рождении ребенка: поможет ли это преодолеть демографические проблемы

Украинцы разделились мысленно сможет ли решить демографическую проблему увеличения выплат при рождении ребенка.

14 июля 2025, 14:12
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Slava Kot

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине утверждают проект закона о помощи семье до и после рождения ребенка. За ним предусмотрено повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. гривен до 50 тыс. гривен. Компания Active Group опросил украинцев, поможет ли это преодолеть демографические проблемы.

50 тысяч гривен при рождении ребенка: поможет ли это преодолеть демографические проблемы

В Украине будут платить 50 тыс. гривен при рождении ребенка

Согласно исследованию Active Group, 52,7% украинцев считают, что значительное увеличение выплат при рождении ребенка может помочь решить демографическую проблему Украины, в том числе 5,7% указали, что это ее полностью решит.

Однако 42,7% респондентов отметили, что увеличение выплат за рождение ребенка не поможет решить проблему с демографическими показателями.

50 тысяч гривен при рождении ребенка: поможет ли это преодолеть демографические проблемы - фото 2

Опрос Active Group

Как рассказала первый заместитель министерши социальной политики Дарья Марчак, согласно новой инициативе, после рождения ребенка и родов мать получит единовременную выплату в размере 50 тыс. гривен. Кроме того, за первые двенадцать месяцев жизни ребенка ежемесячный платеж будет существенно увеличен по сравнению с нынешними 860 гривнами. Марчак подчеркнула, что точный размер ежемесячного платежа еще не окончательно согласован, но речь идет о кратном увеличении.

В настоящее время помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Из этой суммы 10 320 гривен выплачивается единовременно, а остальные – ежемесячными платежами по 860 гривен до достижения ребенком трех лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько людей осталось в Украине.

Также "Комментарии" писали, что по прогнозам в Украине может остаться всего 10 миллионов человек.



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