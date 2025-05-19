50 тысяч гривен будут платить всем женщинам, родившим ребенка в Украине: что известно

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Slava Kot
В Украине готовят масштабную реформу государственной поддержки семей с детьми, в частности, изменения в выплатах женщинам до и после рождения ребенка. Один из главных пунктов проекта предусматривает единовременную денежную помощь в размере 50 тысяч гривен каждой женщине, родившей ребенка.
В Украине хотят повысить пособие по рождению ребенка. Фото из открытых источников
Инициатива о повышении размера пособия при рождении ребенка обнародована для общественного обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины. Ее разработало Министерство социальной политики в рамках комплексной программы поддержки отцовства в Украине.
Как указано в документе, целью проекта является создание условий для повышения уровня рождаемости в Украине, а также сочетание родительства с учебой или профессиональной занятостью путем поддержки семей в родильный, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.
Основные положения проекта:
В пояснительной записке указано, что Украина сталкивается с демографическим кризисом, который усугубился на фоне войны, экономической нестабильности и миграции. Именно поэтому финансовая поддержка при рождении ребенка может стать стимулом для многих пар решиться на рождение ребенка.
В настоящее время проект не вступил в силу и находится на общественном обсуждении.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о социальных выплатах на детей в странах Европы и в Украине.
Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали самые лучшие варианты увеличения рождаемости в стране. На первом месте увеличение пособия при рождении ребенка.
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