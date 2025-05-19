50 тысяч гривен будут платить всем женщинам, родившим ребенка в Украине: что известно

В Украине готовят масштабную реформу государственной поддержки семей с детьми, в частности, изменения в выплатах женщинам до и после рождения ребенка. Один из главных пунктов проекта предусматривает единовременную денежную помощь в размере 50 тысяч гривен каждой женщине, родившей ребенка.

В Украине хотят повысить пособие по рождению ребенка. Фото из открытых источников

Инициатива о повышении размера пособия при рождении ребенка обнародована для общественного обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины. Ее разработало Министерство социальной политики в рамках комплексной программы поддержки отцовства в Украине.

Как указано в документе, целью проекта является создание условий для повышения уровня рождаемости в Украине, а также сочетание родительства с учебой или профессиональной занятостью путем поддержки семей в родильный, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.

Основные положения проекта:

— 100% компенсация заработной платы в период дородовой поддержки для застрахованных беременных женщин;

— 7 тысяч гривен пособия беременным, не имеющим страхового стажа;

— единовременная выплата в 50 тысяч гривен каждой женщине после рождения ребенка;

— помощь на восстановление после родов, размер которой определит Кабинет министров;

— поддержка для родственников, которые ухаживают за ребенком;

— программа "єЯсла", которая предусматривает денежную помощь для семей, где родители выходят на работу после того, как ребенку исполнился 1 год;

— отдельно сохраняется уже действующая практика выдачи "упаковка малыша". Это набор вещей первой потребности для новорожденных.

В пояснительной записке указано, что Украина сталкивается с демографическим кризисом, который усугубился на фоне войны, экономической нестабильности и миграции. Именно поэтому финансовая поддержка при рождении ребенка может стать стимулом для многих пар решиться на рождение ребенка.

В настоящее время проект не вступил в силу и находится на общественном обсуждении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о социальных выплатах на детей в странах Европы и в Украине.

Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали самые лучшие варианты увеличения рождаемости в стране. На первом месте увеличение пособия при рождении ребенка.