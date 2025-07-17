10 пожеланий к новому Кабмину: Гетманцев озвучили ультиматум Свириденко

Народный депутат от "Слуги народа" и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев озвучил основные требования к новому Кабинету Министров во главе с Юлией Свириденко. Он отметил необходимость перейти от формального "имитирования" работы к реальным реформам, в частности в вопросах таможни и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Гетманцев рассказал в своем Telegram, что поддержал назначение Свириденко после переговоров с будущим премьером, предполагавшим существенные изменения во взаимодействии между Верховной Радой и правительством. Он призвал всех участников политического процесса к конструктивному сотрудничеству для развития страны.

Основные приоритеты, выраженные нардепом, включают:

· Детенизацию экономики и усиление борьбы с теневым сектором с общим участием правительства и парламента.

· Стимулирование экономического роста через развитие страхования военных рисков, доступное кредитование бизнеса и поддержку экспорта.

· Поддержку регионов, особенно прифронтовых областей и местных общин.

· Улучшение бизнес-среды путем реформирования ключевых структур, таких как таможня и Бюро экономической безопасности.

· Активизация дерегуляции и возобновление программы "Большая приватизация".

· Развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по усилению национальной безопасности.

· Проведение пенсионной реформы и пересмотр социальных стандартов.

· Поддержка социальной реинтеграции ветеранов.

· Активное международное сотрудничество, в частности, в направлениях присоединения к ЕС и планирования послевоенного восстановления.

Как уже писал портал "Комментарии", 17 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. В первом своем заявлении новая премьер заявила, что ее правительство берет курс на самодостаточность в трех сферах, а главной целью должны стать результаты, которые увидит каждый украинец.