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Куда исчез Виталий Ким: глава Николаевской ОВА ответил

Виталий Ким объяснил, почему исчез из публичного пространства.

5 августа 2025, 09:30
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Автор:
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Slava Kot

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким вел активную публичную деятельность в начале полномасштабного вторжения РФ, а по итогам 2022 года от Google попал в категорию наиболее разыскиваемых персон в поисковике. Однако сейчас политик редко появляется в публичном пространстве. Итак, куда исчез Виталий Ким.

Куда исчез Виталий Ким: глава Николаевской ОВА ответил

Виталий Ким. Фото из открытых источников

Виталий Ким в интервью Новости.LIVE рассказал, почему стал меньше появляться в публичном пространстве по сравнению с первым годом войны. По словам главы Николаевской ОВА, это было связано с отсутствием единой информационной системы.

"Тогда не было единой информационной системы, которая давала бы правдивую информацию. А это было нужно, действительно успокоить людей и добавить сил нашим военным. В том числе и нашим николаевским, которые в то время были базой для меня. Поэтому в то время это было необходимо. Сейчас есть много других ресурсов, дающих достоверные данные", — ответил Ким.

Ким заявил, что не хотел быть "пятым колесом", а теперь в информационном пространстве достаточное количество людей, которые могут информировать о ситуации.

Куда исчез Виталий Ким: глава Николаевской ОВА ответил - фото 2

Виталий Ким в начале полномасштабного вторжения

В итоге Ким отметил, что сейчас занимается своей работой, однако подчеркнул, что когда "будут выборы – будем думать".

"Сейчас мне нечего сказать – у меня есть текущая работа исполнительной власти и много задач от президента, Кабинета министров, Генштаба. Поэтому мы бежим и их делаем. Будет задача другая – будем работать по-другому", – добавил Ким.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким дал прогноз, закончится ли война в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что Виталий Ким сообщил, есть ли угроза вторжения для Николаевской области.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qMhsuRMjlcQ&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.LIVE
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