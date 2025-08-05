Куда исчез Виталий Ким: глава Николаевской ОВА ответил

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Slava Kot
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким вел активную публичную деятельность в начале полномасштабного вторжения РФ, а по итогам 2022 года от Google попал в категорию наиболее разыскиваемых персон в поисковике. Однако сейчас политик редко появляется в публичном пространстве. Итак, куда исчез Виталий Ким.
Виталий Ким. Фото из открытых источников
Виталий Ким в интервью Новости.LIVE рассказал, почему стал меньше появляться в публичном пространстве по сравнению с первым годом войны. По словам главы Николаевской ОВА, это было связано с отсутствием единой информационной системы.
Ким заявил, что не хотел быть "пятым колесом", а теперь в информационном пространстве достаточное количество людей, которые могут информировать о ситуации.
Виталий Ким в начале полномасштабного вторжения
В итоге Ким отметил, что сейчас занимается своей работой, однако подчеркнул, что когда "будут выборы – будем думать".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким дал прогноз, закончится ли война в 2025 году.
Также "Комментарии" писали, что Виталий Ким сообщил, есть ли угроза вторжения для Николаевской области.