Копирует манеры Трампа: эксперт о поразительном изменении в риторике и поведении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский начал следовать стилю общения избранного президента США Дональда Трампа, используя более резкую лексику и лесть в своих высказываниях. Александр Краев из аналитического центра Prism отметил, что Зеленский в одном из интервью американскому ведущему Лексу Фридману позволял себе "более прямолинейные" заявления.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

В то же время Зеленский одним из первых поздравил Трампа с его победой на выборах, отметив, что ценит его подход к международным делам, в частности, "мир через силу".

СМИ сообщают, что украинский президент сделал "жест доброй воли", когда заявил, что Трамп может стать первым западным лидером, который посетит Украину после завершения войны, назвав это важным символом.

По словам бывшего посла Украины в США Олега Шамшура, Зеленский смог создать в сознании украинцев представление, что Трамп может являться тем лидером, который принесет "справедливый мир" в 2025 году. Однако такие надежды могут быть "ложными", ведь для Украины первоочередной задачей является остановка Владимира Путина, что, безусловно, является сложной проблемой для любого лидера, в том числе и для Трампа.

Президент Украины также меняет свою риторику по поводу возможного завершения войны. Если раньше он акцентировал на необходимости возвращения к границам 1991 года как условия для переговоров, то теперь Зеленский отмечает, что главным является обеспечение "гарантий безопасности", даже если возвращение оккупированных территорий придется отложить на будущее, а вопрос их возвращения решать дипломатическим путем.

Несмотря на эти изменения, Зеленский сохраняет осторожность в своих высказываниях о Трампе.

С момента победы Трампа на выборах 2024 года Зеленский начал чаще высказывать положительные оценки по отношению к американскому лидеру.

Как уже писал портал "Комментарии", Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на идею затягивания войны и возможную пользу от этого для Киева.