Кому украинцы доверяют больше всего: третье место рейтинга удивит каждого

Пока неизвестно, когда в Украине пройдут выборы, но социологические исследования относительно общественного доверия к топовым фигурам проводятся регулярно. Среди исследований, состоявшихся в последнее время, — общий онлайн-опрос "Деловой столицы" и "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Зеленский и Залужный

Согласно этим опросам, говорит политический эксперт Александр Кочетков, лидерами доверия являются Валерий Залужный (72%) и Кирилл Буданов (62%).

"Это – логично, потому что воины у нас сейчас в авторитете. При этом рейтинг доверия к Залужному с апреля прошлого года свалился на 3%, а у Буданова не поменялся. И это тоже понятно: Залужный перешел в дипломаты, а Буданов остается на боевом посту. При этом ГУР регулярно проводит успешные операции, обескровливая врага – на фоне крайне тяжелой ситуации на фронтах вселяет в украинцев надежду", — отметил эксперт.

При этом он обратил внимание, что на третьем место из 60% доверия, и это не военный, не политик, а спортсмен Александр Усик. Видимо, предполагает эксперт, сработало то, что он стал на четко украинскую позицию, побеждает всюду, где возможно, и может остаться непобежденным, потому что есть информация, что Усик якобы завершает спортивную карьеру.

Вместе с тем, как отмечает Кочетков, рейтинг доверия президенту Владимиру Зеленскому упал с 54% до 49% — по этому показателю он на четвертом месте. По его словам, на фоне административно-коррупционных скандалов, которые происходят во власти, это падение удивительно незначительное. Пожалуй, опрашиваемые не очень-то хотят высказываться против действующего главы государства во время войны. Хотя общественное мнение убеждено, что именно президент ответственен за все, что происходит в государстве, добавил эксперт.

"Примечательно, что Залужный, Буданов и Усик лидируют и по соотношению доверия и недоверия с 53%, 35% и 35% соответственно. А это принципиально важный для публичной политики показатель", – добавил Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в социологических исследованиях начали мерить рейтинг Усика.



