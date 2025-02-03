Кому украинцы доверяют больше всего: третье место рейтинга удивит каждого

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Ткачик Олеся
Пока неизвестно, когда в Украине пройдут выборы, но социологические исследования относительно общественного доверия к топовым фигурам проводятся регулярно. Среди исследований, состоявшихся в последнее время, — общий онлайн-опрос "Деловой столицы" и "Нью Имидж Маркетинг Групп".
Зеленский и Залужный
Согласно этим опросам, говорит политический эксперт Александр Кочетков, лидерами доверия являются Валерий Залужный (72%) и Кирилл Буданов (62%).
При этом он обратил внимание, что на третьем место из 60% доверия, и это не военный, не политик, а спортсмен Александр Усик. Видимо, предполагает эксперт, сработало то, что он стал на четко украинскую позицию, побеждает всюду, где возможно, и может остаться непобежденным, потому что есть информация, что Усик якобы завершает спортивную карьеру.
Вместе с тем, как отмечает Кочетков, рейтинг доверия президенту Владимиру Зеленскому упал с 54% до 49% — по этому показателю он на четвертом месте. По его словам, на фоне административно-коррупционных скандалов, которые происходят во власти, это падение удивительно незначительное. Пожалуй, опрашиваемые не очень-то хотят высказываться против действующего главы государства во время войны. Хотя общественное мнение убеждено, что именно президент ответственен за все, что происходит в государстве, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в социологических исследованиях начали мерить рейтинг Усика.
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