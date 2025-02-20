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Келлог встретился с Зеленским и отказался от пресс-конференции: причина

Совместную пресс-конференцию Зеленского и Келлога отменили: в чем причина

сегодня, 17:30
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Кречмаровская Наталия

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог продолжает визит в Украину. В среду, 19 февраля, он встретился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. В четверг 20 февраля провел встречу с Келлогом президент Украины Владимир Зеленский.

Келлог встретился с Зеленским и отказался от пресс-конференции: причина

Иллюстративное фото

Представитель Президента Сергей Никифоров сообщил, что в Киеве началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом, пишет издание "Укринформ".

"По просьбе американской стороны формат мероприятия — протокольная съемка. Заявления, вопросы и ответы не предусмотрены", — рассказал представитель президента Украины.

На вопрос журналистов, какое настроение главы государства перед встречей, спикер ответил: "Настроение боевое".

Напомним, что Ермак во время встречи с Келлогом, который писал портал "Комментарии", подчеркнул, что для власти важно, чтобы Келлог получил полную информацию о происходящем на фронте, об устойчивости и духе нашей нации, которые остаются неизменными все эти годы. Также важно, чтобы спецпредставитель Трампа увидел это своими глазами и получил все детали. По словам Ермака, важными будут брифинги от военного командования и командующих на местах о ситуации на поле боя.

“Рассчитываем на продолжение американской поддержки нашего государства. Хотим, чтобы отношения между нашими странами оставались открытыми, у них было доверие и принципы взаимного успеха", — рассказал Ермак.

По его убеждению, важно, как завершится эта война. Именно об этом, как заверил Ермак, лично сказал Киту Келлогу.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3962380-rozpocalasa-zustric-zelenskogo-i-kelloga.html
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