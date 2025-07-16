Сегодня глава украинского государства Владимир Зеленский уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении.

«Какой-то цирк»: в Раде в шоке с "обновления" правительства

"Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Герман Сметанин возглавит Укроборонпром. Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинское оружие на фронте, во всех наших операциях – около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно велики. Но нужно больше. И нужно больше наших возможностей выталкивать войну на территорию России – туда, откуда войну принесли. Чтобы они чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать", – подчеркивает президент.

Между тем, нардепы выражают возмущение такими перестановками в Кабмине, называют это "Большим кровате-передвижением и немного объединением".

Нардеп от "ЕС" Ярослав Железняк сообщил, какие именно изменения произошли в Кабмине:

Премьер Денис Шмыгаль увольняется и становится новым Министром обороны.

Новым премьером становится Юлия Свириденко.

Михаил Федоров будет первым вице-премьер-министром и вице-премьером по цифровизации.

Вице-премьером по восстановлению станет Алексей Кулеба.

Алексей Соболев станет министром ресурсов: объединение Минэкономики+Минагро+МинЭкологии.

Тарас Качка вице-премьер по евроинтеграции.

Минюст возглавит Герман Галущенко.

Матвей Бедный сохранит должность министра спорта.

Светлана Гринчук заменяет Галущенко в Минэнерго.

Денис Улютин уходит в МинСоц.

Наталья Калмыкова сохраняет должность в Министерстве ветеранов.

Игорь Клименко, "может идти на вице по безопасности, но точно сохранит он за собой портфель главы МВД".

Оксен Лисовой сохраняет позицию.

Виктор Ляшко сохраняет должность.

Сергей Марченко сохранит должность.

Андрей Сибига остается в МИД.

Николай Точицкий точно теряет должность Министра культуры.

" Все. Обновили так обновили", – пишет Железняк.

Другой нардеп Алексей Гончаренко вообще назвал подобные перестановки "цирком".

"Министром юстиции будет Герман Галущенко, который сейчас возглавляет Министерство энергетики. А Министерство энергетики возглавит его человек – нынешний министр экологии Гринчук. Это какой-то цирк. В чем смысл всего этого??" – подчеркивает Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Безуглая сообщила, где родной брат нового премьера Свириденко.