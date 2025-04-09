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Какие были бы результаты выборов президента Украины, если бы они состоялись в ближайшее время

Опрос показал трех главных кандидатов на выборах президента Украины.

сегодня, 13:42
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Автор:
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Slava Kot

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, действующий глава государства Владимир Зеленский возглавил бы гонку. Однако у Зеленского есть несколько конкурентов, в том числе посол Валерий Залужный и бывший президент Петр Порошенко.

Какие были бы результаты выборов президента Украины, если бы они состоялись в ближайшее время

Главные кандидаты в президенты

Согласно данным социологического исследования, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 24,5% опрошенных. Ближайшим соперником действующего президента оказался бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный — 18%

Третье место в рейтинге занимает экс-президент Петр Порошенко с результатом 8,4%. Еще 11,5% опрошенных отдали бы свои голоса за других кандидатов. В то же время, почти 28,6% респондентов не определились со своим выбором.

Опрос также показал различия во взглядах потенциальных избирателей разных кандидатов на армию, ядерный статус и отношение к уклонистам. В частности, избиратели Зеленского оказывают наивысшую поддержку идее восстановления ядерного статуса Украины – 68,2% из них положительно относятся к этой инициативе. Среди сторонников Залужного эту идею поддерживают 52,8%, а среди избирателей Порошенко – 49,5%.

Также сторонники действующего президента проявляют большую терпимость к уклонистам от мобилизации — 58,8%. Среди сторонников Залужного этот показатель составляет 52,3%, а среди сторонников Порошенко – 47,5%.

Почти 39% поклонников Зеленского соглашаются с выражением "Лучше маленький позор, чем великая война", в то время как среди симпатиков Залужного такого мнения придерживаются лишь 26,6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов уклонился от ответа, планирует ли он идти в политику.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского заговорили об этапах подготовки к выборам президента.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zz-bO0fxvA0&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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