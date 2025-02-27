Как встреча Стармера и Трампа может повлиять на ситуацию в Украине: Зеленскому дали важный совет

Глава правительства Великобритании Кир Стармер планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, где он, в частности, попытается повлиять на позицию американского лидера по Украине. Эта встреча может иметь важное значение для Украины. Об этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил в интервью 24 Каналу.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

По его словам, для украинской делегации и президента Украины важно получить от премьер-министра Великобритании Кира Стармера важную информацию и отзывы, что позволит более эффективно использовать достигнутые договоренности между Британией и США во время переговоров с Трампом.

Он также отметил, что Владимиру Зеленскому следует провести двустороннюю встречу с британским премьером перед его переговорной встречей с Трампом, чтобы быть лучше подготовленным.

Чалый подчеркнул, что именно сейчас пора проявить лидерство, и это станет сложной задачей даже для британского правительства.

Великобритания остается одним из наиболее активных союзников Украины в Европе. Это подтверждает не только подписанное соглашение о 100-летнем партнерстве, но и готовность Великобритании разместить миротворцев на украинской территории.

"Британцы готовы к конкретным шагам в поддержку Украины, поскольку для них это вопрос национальной безопасности. Их позиция неизменна: Россия – враг. Она совершала активные операции на территории Британии, включая убийства", – добавил Валерий Чалый.

Экс-посол также выразил сомнение, что все европейские страны будут действовать согласованно, поскольку некоторые правительства даже перед внешними угрозами продолжают "играть собственные игры", как это видно на примерах Венгрии и Словакии.

Портал "Комментарии" ранее писал, что дальнейшее соглашение между Украиной и США должно уточнить вопросы контроля и гарантий безопасности, которые президент Владимир Зеленский стремился получить еще в сентябре в обмен на предоставление минеральных ресурсов страны.