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Как Миндич может быть связан со скандальным решением Зеленского по поводу НАБУ и САП

Возможное подозрение Миндичу от антикоррупционных органов может стать ударом по репутации Зеленского.

28 июля 2025, 10:20
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Slava Kot

22 июля Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, который предусматривал перевод независимых антикоррупционных органов НАБУ и САП под контроль генпрокурора. Это произошло на фоне того, что НАБУ и САП могли готовить подозрение совладельцу студии "Квартал-95" и одному из ближайших друзей президента Зеленского Тимуру Миндичу.

Как Миндич может быть связан со скандальным решением Зеленского по поводу НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в антикоррупционных органах, Зеленский мог противодействовать НАБУ и САП из-за возможности получения подозрения на Тимура Миндича.

"НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу. И именно с этим источник также связывал активное противодействие президента антикоррупционным органам, которое началось в начале недели и привело к протестам на улицах: "В целом мы думаем, что они просто превентивно сработали, потому что узнали, что в НАБУ готовится подозрение Тимуру Миндичу"", — говорится в материале УП.

Издание указывает, что якобы сотрудники САП и НАБУ получили запись разговоров Миндича из квартиры, где 5 лет назад состоялось празднование дня рождения президента Зеленского. Со ссылкой на собеседников УП отмечает, что на этих "пленках Миндича" может присутствовать также и сам президент, хотя "никакой информации от правоохранителей относительно этих пленок нет".

Однако, если Миндич действительно получит подозрение от антикоррупционных органов, это может иметь удар по репутации Зеленского.

"Если борьба с НАБУ и САП на самом высоком уровне не помешает правоохранителями довести эти дела до конца, и если Миндич таки получит подозрение, то это, соответственно, будет ближайший к президенту Зеленскому человек, который получит не просто официальное обвинение в коррупции, а обвинение в коррупции во время великой войны", — пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Офиса президента может быть проблема с парламентом после попытки ликвидации независимости НАБУ и САП.

Также "Комментарии" писали, что в США сделали предупреждение Украине и подвергли критике закон, подчиняющий НАБУ и САП Генпрокуратуре.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/25/7523334/
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