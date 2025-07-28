Как Миндич может быть связан со скандальным решением Зеленского по поводу НАБУ и САП

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
22 июля Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, который предусматривал перевод независимых антикоррупционных органов НАБУ и САП под контроль генпрокурора. Это произошло на фоне того, что НАБУ и САП могли готовить подозрение совладельцу студии "Квартал-95" и одному из ближайших друзей президента Зеленского Тимуру Миндичу.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в антикоррупционных органах, Зеленский мог противодействовать НАБУ и САП из-за возможности получения подозрения на Тимура Миндича.
Издание указывает, что якобы сотрудники САП и НАБУ получили запись разговоров Миндича из квартиры, где 5 лет назад состоялось празднование дня рождения президента Зеленского. Со ссылкой на собеседников УП отмечает, что на этих "пленках Миндича" может присутствовать также и сам президент, хотя "никакой информации от правоохранителей относительно этих пленок нет".
Однако, если Миндич действительно получит подозрение от антикоррупционных органов, это может иметь удар по репутации Зеленского.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Офиса президента может быть проблема с парламентом после попытки ликвидации независимости НАБУ и САП.
Также "Комментарии" писали, что в США сделали предупреждение Украине и подвергли критике закон, подчиняющий НАБУ и САП Генпрокуратуре.