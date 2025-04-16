Президент Владимир Зеленский назначает председателем Сумской областной ВГА человека сенатора РФ предателя Деркача Олега Григорова, сбежавшего и бросившего подчиненных и оружие в начале вторжения на Луганщине, заявил журналист Юрий Бутусов. По его убеждению, такое назначение угрожает безопасности Сумской области.

Сумы

Бутусов напомнил, что еще в 2024 году экс-председатель Сумского облсовета Семен Салатенко писал, что Григоров — агент известного предателя Андрея Деркача, и что такое назначение будет одобрено в Москве, и об опасности того, что Григорова продвигают в офисе Зеленского.

При этом журналист добавил, что Салатенко – известный в Сумах политик, который в рядах ВСУ прошел путь от солдата до подполковника, командира батальона, сейчас продолжает воевать, четырежды был ранен в боях.

Кроме того, говорит Бутусов, Салатенко был открытым оппонентом самого влиятельного в Сумах политика — Андрея Деркача, который учился в академии ФСБ в Москве, много лет был народным депутатом от Сумской области, оказал большое влияние на украинские власти при нескольких президентах и впоследствии после вступления в РФ. заседает в российском парламенте.

Салатенко отметил, что Григоров был назначен в 2017 году на должность заместителя начальника полиции Сумской области благодаря связям Деркача с партией Блок Порошенко, а сейчас – благодаря властям Владимира Зеленского.

Сергей Лукашов, бывший полицейский из Луганщины, а ныне – командир роты ударных беспилотников ВСУ, который воюет на фронте, написал, что в начале вторжения Олег Григоров занимал должность начальника полиции Луганской области, но в первый день войны фактически совершил преступление – самовольно покинул место службы, скрылся, бросив своих жителей Луганщины.

"По данным источников Цензор.Нет, Григорова, несмотря на связи с предателем Деркачем и преступное бездействие во время войны, продвинули на должность пророссийские агенты в окружении Зеленского — заместитель главы офиса президента Олег Татаров и его бизнес-партнер Андрей Портнов, которые контролируют правоохранительную и судебную деятельность в Украине", — отметил Бутусов.

По его словам, если Зеленский подпишет свой указ по назначению Григорова, он окончательно подтвердит, что превратился в марионетку в руках Ермака и Татарова, и вообще не осознает кого и на какие должности он назначает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с должности главы Сумской ВГА уволили Владимира Артюха.



