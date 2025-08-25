Кабмин уже пробивает дно: нардепы заподозрили правительство в профанации

На прошлой неделе Кабинет Министров Украины представил программу действий. Однако в Верховной Раде раскритиковали отдельные инициативы министров, отметив, что правительство не выполняет процедуру.

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

Народная депутат Украины Нина Южанина, продолжая анализировать проект Программы действий Правительства, констатировала об очередной профанации. Нардепка указала, что в проекте своей Программы действий, которая так и не была подана в ВРУ, что является нарушением ряда законов, Правительство декларирует "достойное и справедливое пенсионное обеспечение, борьбу с бедностью и обновление социальных стандартов".

Критерием выполнения такого мероприятия, как отмечает Южанина, определено, что в 2026 году для 5 миллионов человек пенсия будет составлять не менее 4000 гривен.

"При этом авторы Программы действий Правительства даже не поинтересовались статистикой Пенсионного фонда, по которой по состоянию на 1 июля 2025 года из 10,3 миллионов пенсионеров 64,3% или 6,62 млн человек УЖЕ получали пенсию свыше 4000 гривен. Выполнить то, что и так существует. Вот вам и "новая" социальная политика. Ну, удивительно, по меньшей мере”, — отметила нардепка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос отмены сверхвысоких пенсий в Украине обсуждают немало времени, однако результата пока нет. По состоянию на апрель 2025 года более 36% пенсионеров, а это более 3,7 млн человек в Украине, получали выплаты менее 4 тыс. грн (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — вообще меньше 3 тыс. грн). Однако есть и сверхвысокие пенсии. По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия у судей – 107 тыс. грн, а максимальная – 390 тыс. грн. В Раде объяснили, кто мешает отменить спецпенсии в Украине.