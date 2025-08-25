logo

BTC/USD

111386

ETH/USD

4624.01

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Кабмин уже пробивает дно: нардепы заподозрили правительство в профанации
commentss НОВОСТИ Все новости

Кабмин уже пробивает дно: нардепы заподозрили правительство в профанации

В Раде раскритиковали инициативы правительства: речь идет о якобы повышении пенсий

25 августа 2025, 15:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На прошлой неделе Кабинет Министров Украины представил программу действий. Однако в Верховной Раде раскритиковали отдельные инициативы министров, отметив, что правительство не выполняет процедуру.

Кабмин уже пробивает дно: нардепы заподозрили правительство в профанации

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

Народная депутат Украины Нина Южанина, продолжая анализировать проект Программы действий Правительства, констатировала об очередной профанации. Нардепка указала, что в проекте своей Программы действий, которая так и не была подана в ВРУ, что является нарушением ряда законов, Правительство декларирует "достойное и справедливое пенсионное обеспечение, борьбу с бедностью и обновление социальных стандартов".

Критерием выполнения такого мероприятия, как отмечает Южанина, определено, что в 2026 году для 5 миллионов человек пенсия будет составлять не менее 4000 гривен.

"При этом авторы Программы действий Правительства даже не поинтересовались статистикой Пенсионного фонда, по которой по состоянию на 1 июля 2025 года из 10,3 миллионов пенсионеров 64,3% или 6,62 млн человек УЖЕ получали пенсию свыше 4000 гривен. Выполнить то, что и так существует. Вот вам и "новая" социальная политика. Ну, удивительно, по меньшей мере”, — отметила нардепка.

Кабмин уже пробивает дно: нардепы заподозрили правительство в профанации - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос отмены сверхвысоких пенсий в Украине обсуждают немало времени, однако результата пока нет. По состоянию на апрель 2025 года более 36% пенсионеров, а это более 3,7 млн человек в Украине, получали выплаты менее 4 тыс. грн (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — вообще меньше 3 тыс. грн). Однако есть и сверхвысокие пенсии. По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия у судей – 107 тыс. грн, а максимальная – 390 тыс. грн. В Раде объяснили, кто мешает отменить спецпенсии в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ninayuzhanina/3738
Теги:

Новости

Все новости