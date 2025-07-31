Народный депутат от "Слуги народа" и почетный президент Федерации стронгмена Украины Василий Вирастюк объяснил свою позицию по голосованию за законопроект о полномочиях НАБУ и САП, а также высказался об акциях протеста, вспыхнувших после предыдущего скандального голосования.

Василий Вирастюк (фото из открытых источников)

"Слава богу, у меня нет никаких отношений с НАБУ и САП, дай бог, чтобы и не было", — отметил депутат. По его словам, новый законопроект, поданный президентом, он поддержал, как и в прошлый раз.

"Мы голосовали не против НАБУ и САП, не нужно это рассматривать в контексте, что мы их аннулировали. По мнению многих, они либо не доводили дела до конца, либо же придумывали дела в отношении народных депутатов.

Он выразил надежду, что теперь работа антикоррупционных органов станет более эффективной, а дела — обоснованными и завершенными в суде.

Комментируя протесты, Вирастюк выразил сомнение в их искренности.

"Не уверен, что на 100% это было искренне. Все-таки я предполагаю, это по моему субъективному мнению, что это было подогрето определенными политическими силами, которым это было на руку. Кем-то?

Сегодня Вирастюк проголосовал за законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Напомним, что "Комментарии" писали о хвалении закона Зеленского о НАБУ и САП. народа", член Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Алексей Жмеренецкий.

В ответ на вопрос о принятии нового закона, который возвращает полномочия НАБУ и САП, Жмеренецкий отметил, что это "возвращение к тому, что было перед предварительным печальным голосованием".

