Изменения будут кардинальными: Зеленский о работе правоохранительных и антикоррупционных органов

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел встречу с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов. Также присутствовал Генеральный прокурор. Зеленский заявил, что была очень нужна встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Глава государства подчеркнул, что уголовные производства не должны продолжаться годами без законных приговоров. А работающие против Украины, по словам Зеленского, не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания. Он поблагодарил всех участников встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД, Генерального прокурора. Он отметил: договорились, что все будут работать исключительно конструктивно.
По словам президента, договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ранее в Раде сообщали о расколе в Офисе президента.