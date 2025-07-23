Изменения будут кардинальными: Зеленский о работе правоохранительных и антикоррупционных органов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел встречу с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов. Также присутствовал Генеральный прокурор. Зеленский заявил, что была очень нужна встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"У нас всех общий враг — российские оккупанты, и защита Украинского государства предусматривает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит — реальное ощущение справедливости", — заявил президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что уголовные производства не должны продолжаться годами без законных приговоров. А работающие против Украины, по словам Зеленского, не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания. Он поблагодарил всех участников встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД, Генерального прокурора. Он отметил: договорились, что все будут работать исключительно конструктивно.

"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим”, – сообщил Зеленский.

По словам президента, договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий.

"А через две недели должен быть готов общий план — какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять существующие вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества", — подытожил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ранее в Раде сообщали о расколе в Офисе президента.



