Инициативы Зеленского выйдут боком: почему у нардепов лопнуло терпение

В Верховной Раде Украины предлагают уволить с должности министра финансов Сергея Марченко. Соответствующее постановление было внесено в парламент. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, отметив, что это его постановление.

Тысяча Зеленского. Фото портал "Комментарии"

Нардеп прокомментировал причины решения. По его словам, главная из них – полный открытый саботаж проведения таможенной реформы и нарушение уже пяти месяцев нормы закона о запуске прозрачного конкурса на главу Таможни. Также среди просчетов министра нардеп назвал — второй год подряд срыв установленных законом сроков подачи Бюджетной декларации. Как и систематические проблемы с финансированием Бюджета.

"Фактическое согласование всех популистических бюджетных "пожеланий" ОП: от Нацкешбека и финансирования марафона до выдачи 1000 Зеленского и покупки ядерных реакторов. Самоустранение и ведение на "аутсорс" ОП всех финансовых ведомств Минфина", — Железняк перечислил пробелы в работе Марченко.

При этом народный депутат откровенно признался, что когда-то, пять лет назад, он был среди тех, кто поддерживал назначение Марченко на свой пост. Он отметил, что знал его как профессионального и принципиального человека.

"Но через 5 лет и 2 месяца в должности — это очередной пример, что с действующей системой любой человек внутри теряет принципы… Безмолвно соглашаясь с любыми командами ОП, в том числе и откровенно коррупционными. Для последнего у нас уже и так Минэкономики, второй не нужен", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чем обернулась тысяча от Зеленского.



