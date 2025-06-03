Инициативы Зеленского выйдут боком: почему у нардепов лопнуло терпение

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Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде Украины предлагают уволить с должности министра финансов Сергея Марченко. Соответствующее постановление было внесено в парламент. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, отметив, что это его постановление.
Тысяча Зеленского. Фото портал "Комментарии"
Нардеп прокомментировал причины решения. По его словам, главная из них – полный открытый саботаж проведения таможенной реформы и нарушение уже пяти месяцев нормы закона о запуске прозрачного конкурса на главу Таможни. Также среди просчетов министра нардеп назвал — второй год подряд срыв установленных законом сроков подачи Бюджетной декларации. Как и систематические проблемы с финансированием Бюджета.
При этом народный депутат откровенно признался, что когда-то, пять лет назад, он был среди тех, кто поддерживал назначение Марченко на свой пост. Он отметил, что знал его как профессионального и принципиального человека.
Напомним: портал "Комментарии" писал, чем обернулась тысяча от Зеленского.
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