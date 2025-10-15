Импичмент Трампа может стать катастрофой для Украины: названа веская причина

Президент США Дональд Трамп недавно заявил о необходимости повторного расследования обстоятельств своего импичмента, касающегося обвинений в давлении на президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Хотя непосредственной угрозы для Киева пока нет, эксперты не исключают возможных рисков в будущем, рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

Он отметил, что новая риторика Трампа в большинстве своем направлена против его оппонентов в США, и касается внутриполитической борьбы, которая продолжается уже не первый год.

"Украина тогда была лишь фоном для скандала, формальным поводом для обвинений против Трампа. Поэтому прямой угрозы для нашей страны на данный момент нет", — подчеркнул эксперт.

Однако он предостерег, что Киев не застрахован от попыток вовлечения в новый виток политического противостояния в США.

По его мнению, Украине следует сохранять четкий нейтралитет, не становясь на сторону ни одной из сторон ни Трампа, ни его критиков из демократического лагеря.

"Мы не должны играть роль участника этого конфликта. Любая демонстрация симпатий может быть использована против нас, и это чревато негативными последствиями, особенно на фоне продолжающейся войны с Россией", — пояснил Фесенко.

Он также обратил внимание на эмоциональность Трампа: если тот решит, что Украина не поддерживает его интересы, это может вызвать дополнительную напряженность, в частности, в вопросах дальнейшей военной помощи.

Хотя теоретически Трамп мог использовать тему оружия как инструмент давления, Фесенко считает, что на практике этого не произойдет — реальных оснований для блокирования военной поддержки со стороны США пока нет.

Как уже писали "Комментарии", Российская Федерация, выступающая агрессором в войне против Украины, демонстрирует отсутствие реального намерения идти на компромиссы или вести честные переговоры по завершению вооруженного конфликта. Это указывает последний отчет американского Института изучения войны (ISW).