Хочет уточнить: Зеленский заявил, что имеет к Трампу один вопрос

В августе президент США предоставил российскому диктатору "2-3 недели" для достижения результатов в мирных переговорах с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планирует выяснить у Дональда Трампа, когда именно истекает этот срок. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции в Дании.

По словам Зеленского, он отмечал американскому лидеру, что посредством давления со стороны США можно заставить Путина перейти к дипломатическим переговорам, чтобы диалог происходил не оружием.

"Если Путин этого не сделает, тогда, по возможности, примените тарифы, санкции против него, чтобы он пошел на этот дипломатический диалог. И если не будет этой встречи (лидеров), то тогда – поддержка в виде помощи, санкций. Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов", – отметил украинский президент.

Он также подчеркнул, что несколько недель назад Трамп пообещал дать ответ именно "через несколько недель".

"Несколько недель – это может быть 2 или 3 недели. Мы сегодня или в ближайшие дни будем говорить с президентом США и уточним этот вопрос", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин поставил точку в вопросе встречи с Зеленским. После встреч президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским заговорили об организации встречи Зеленского и Путина. Расширялись рассуждения о стране, где состоятся переговоры, и формате встречи.

Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине заявил, что Трамп просил его провести встречу с Зеленским. Также заявил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов ко встрече, сообщает российское издание "ТАСС".