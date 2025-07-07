Грязная политика на крови: в Киеве разворачивается внутренний фронт

Несмотря на то, что фронт не сулит быстрого затишья, Украина вынуждена воевать еще на одном поле боя внутри самой себя. Последние события свидетельствуют: политическое противостояние становится все более грязным и опасным для стабильности государства, чем атаки со стороны России.

Зеленский и Ермак

Июнь ознаменовался тремя громкими эпизодами, которые очертили новую конфигурацию сил:



• Алексей Чернышев, вице-премьер и один из потенциальных кандидатов в премьеры, обвинен в коррупции — он стал самым высоким чиновником такого уровня, кого взяли в разработку. В тот момент чиновник находился в Европе и медлил с возвращением, что выглядело, мягко говоря, странно: мол, министр репатриации украинцев не спешит домой.



• Правительство получило сигнал о ротации: по предварительным данным, речь идет о возможной смене премьера. Называется фамилия Юлии Свириденко, министерша экономики, которой всего 39 лет — и она считается приближенной к Офису президента.



• Третье движение — неудачная попытка отстранить Кирилла Буданова, руководителя ГУР, обладающего сильной репутацией и собственной позицией в государственной вертикали.



За кулисами этих событий стоит Андрей Ермак — глава Офиса президента, де-факто руководящий большинством процессов в государстве, не имея при этом никакой формальной правительственной должности. Он все больше напоминает "серого кардинала" — растет его влияние, а политические конкуренты исчезают из виду.



В материале The Economist напоминается, что до 2019 года Ермак был известен в совсем другой среде — как юрист, продюсер, "решающий" и человек из шоу-биза. Стремительный политический взлет многие до сих пор не могут объяснить. В то же время, в США растет раздражение его стилем поведения. Diplomatic circles в Вашингтоне все более критично реагируют на контакт с ним — говорят, двери для Ермака там постепенно закрываются.



Но в Киеве ситуация противоположная — вместо потери влияния Ермак, похоже, ужесточил свои позиции. Источники журналистов в правительстве предполагают: именно он мог инициировать раскрутку дела против Чернышева или хотя бы нажать, чтобы оно пошло в публичную плоскость. Причина – не столько "квартирная схема", сколько политическая конкуренция. Чернышев пытался наладить альтернативный канал связи с США в обход Ермака. А еще его увольнение открыло дорогу Свириденко — человеку, которому Ермак, по слухам, полностью доверяет.



Эти истории только первый фрагмент большого пазла. Но тенденция очевидна: в Украине назревает внутренняя борьба за набирающую обороты власть в худший момент — когда страна воюет извне, а усталость Запада растет.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что сегодня утром, 7 июля, в городе Перечин на Закарпатье произошла смертельная авария: около 4:30 автомобиль BMW X5 протаранил бетонное ограждение контрольно-ревизионного пункта. За рулем была 53-летняя местная жительница, которая, по предварительным данным, была нетрезвая.