Громкий скандал с Ермаком: что возмутило народных депутатов

На днях руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу со студентами. Однако, по всей вероятности, все пошло не по плану.

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Дело даже не в том, как пишет издание "Экономическая правда", что студенты не ограничивали себя в бестактности и резкости. Неожиданным было то, что Ермак, судя по эмоциональности его ответов, оказался не готов к тому, что диалог превратится в оппонирование.

Прокомментировали встречу и в Верховной Раде. Народная депутат Украины София Федина рассказала, в чем, по ее мнению, самая большая проблема вчерашней встречи Ермака со студентами.

"Как Ермак не был способен ответить на вопросы студентов — так же он ведет переговоры от имени Украины, на которые его украинский народ не уполномочивал, и которые он не имеет права вести, даже согласно указу президента и своей должности", — отметила нардепка.

По ее словам, в результате этот уровень дна – это уровень дипломатии современной Украины.

"И именно поэтому у нас на многих международных фронтах сплошные проигрыши. Спасибо, очень спасибо", — отметила она.

