Главная Новости Политика Украины 2025 Громкий скандал с Ермаком: что возмутило народных депутатов
commentss НОВОСТИ Все новости

Громкий скандал с Ермаком: что возмутило народных депутатов

Федина рассказала о причинах провала украинской дипломатии

13 августа 2025, 17:40 comments1774
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу со студентами. Однако, по всей вероятности, все пошло не по плану.

Громкий скандал с Ермаком: что возмутило народных депутатов

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Дело даже не в том, как пишет издание "Экономическая правда", что студенты не ограничивали себя в бестактности и резкости. Неожиданным было то, что Ермак, судя по эмоциональности его ответов, оказался не готов к тому, что диалог превратится в оппонирование.

Прокомментировали встречу и в Верховной Раде. Народная депутат Украины София Федина рассказала, в чем, по ее мнению, самая большая проблема вчерашней встречи Ермака со студентами.

"Как Ермак не был способен ответить на вопросы студентов — так же он ведет переговоры от имени Украины, на которые его украинский народ не уполномочивал, и которые он не имеет права вести, даже согласно указу президента и своей должности", — отметила нардепка.

По ее словам, в результате этот уровень дна – это уровень дипломатии современной Украины.

"И именно поэтому у нас на многих международных фронтах сплошные проигрыши. Спасибо, очень спасибо", — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что впереди Украину ждут самые темные времена, ведь у страны нет большого союзника. Это один из ключевых моментов формирования государственности. Украина может исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток. Такой прогноз будущего сделала народная депутат Украины Марьяна Безуглая.

В своем сообщении она в целом раскритиковала внутриполитическую ситуацию, предупредив, что готова пойти в открытую оппозицию президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.



Источник: https://t.me/Sofiya_Fedyna/12844
