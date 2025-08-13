Рубрики
Кречмаровская Наталия
На днях руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу со студентами. Однако, по всей вероятности, все пошло не по плану.
Андрей Ермак. Фото из открытых источников
Дело даже не в том, как пишет издание "Экономическая правда", что студенты не ограничивали себя в бестактности и резкости. Неожиданным было то, что Ермак, судя по эмоциональности его ответов, оказался не готов к тому, что диалог превратится в оппонирование.
Прокомментировали встречу и в Верховной Раде. Народная депутат Украины София Федина рассказала, в чем, по ее мнению, самая большая проблема вчерашней встречи Ермака со студентами.
По ее словам, в результате этот уровень дна – это уровень дипломатии современной Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что впереди Украину ждут самые темные времена, ведь у страны нет большого союзника. Это один из ключевых моментов формирования государственности. Украина может исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток. Такой прогноз будущего сделала народная депутат Украины Марьяна Безуглая.
В своем сообщении она в целом раскритиковала внутриполитическую ситуацию, предупредив, что готова пойти в открытую оппозицию президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.