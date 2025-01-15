Готова ли Украина возобновить транзит российского газа для нормализации отношений с Фицо: что говорят в МИДе

Украинская сторона не намерена идти на уступки Словакии или возобновлять соглашение с российским "Газпромом" о транзите газа, чтобы улучшить отношения с главой словацкого правительства Робертом Фицо, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Он отметил, что с 1 января 2024 года транзит газа прекращен, и украинская сторона неоднократно подчеркивала это на самом высоком уровне. По словам Сибиги, возобновление транзита не планируется, а позиция Украины в этом вопросе остается неизменной.

В то же время дипломат подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Словакией не ограничивается только газовыми вопросами, и указал, что Киев готов "перетерпеть" трудности в отношениях, чтобы в конце концов Словакия уменьшила свою зависимость от российского газа.

"Это общеизвестный факт, что Россия использует энергетические ресурсы как инструмент политического влияния. Хотя сейчас эти решения могут выглядеть болезненными, в будущем они принесут положительный эффект. Зависимость от России в газовом вопросе никогда не приводит к чему-то хорошему. Мы это уже пережили и знаем, что счет, выставляемый Россией, в разы больше, и часто приходится платить за него частью суверенитета", — объяснил Сибига.

При этом министр напомнил, что Австрия, которая также пережила прекращение транзита, нашла альтернативных поставщиков и уже не зависит от российского газа.

Портал "Комментарии" уже писал, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на поступок школьника Симона Оманика, который во время получения награды не пожал руку президенту Роберту Пеллегрини.