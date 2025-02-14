Госфинмониторинг о решении СНБО: Санкции защищают от тех, кто подрывает государственный суверенитет

Решение СНБО о введении экономических санкций в отношении Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Петра Порошенко и Виктора Медведчука позволяет прекратить продолжавшиеся десятилетиями теневые финансовые схемы, заявил председатель Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.

Порошенко и дургие лица под санкицями

"Сверхважный вопрос – финансовая чистота и факторы, которые на нее влияют. Те системные процессы, которые, к сожалению, продолжались десятилетиями, наконец, могут быть остановлены. Сейчас системно проверяются финансовые потоки на всеукраинском уровне", – отметил Филипп Пронин.

В частности, Госфинмониторинг присоединился к заседанию СНБО 12 февраля, на котором был введен пакет санкций к указанным лицам . Ведь ведомство активно сотрудничает с стражами порядка и прорабатывает большой массив информации, чтобы выявить теневые финансовые схемы.

"Последние наработки касаются тех, кто продолжал сотрудничать с Россией, построил схемы для присвоения государственных средств, оказывал услуги скрытого обналичивания, использовал средства благотворительных фондов не по целевому назначению, взрывал работу банковской системы. Все материалы Госфинмониторинг передал стражам порядка для дальнейшего расследования", — рассказал Пронин.

Такое взаимодействие происходит как на этапе оперативно-розыскных действий, так и на этапе досудебного расследования.

По словам Пронина, санкции — важный инструмент защиты национальной безопасности.

"Наше государство должно быть защищено от всех, кто подрывает государственный суверенитет. Это касается и бизнесменов, депутатов, должностных лиц, использующих властные полномочия в собственных интересах", – подчеркнул он.

По его мнению, системная борьба с хищением и отмыванием средств сможет приостановить негативные финансовые процессы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 12 февраля СНБО принял решение о введении санкций в отношении ряда лиц, сотрудничавших с РФ. В частности, под бессрочные санкции оказались Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Порошенко и Медведчук.



