Госфинмониторинг о решении СНБО: Санкции защищают от тех, кто подрывает государственный суверенитет

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Решение СНБО о введении экономических санкций в отношении Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Петра Порошенко и Виктора Медведчука позволяет прекратить продолжавшиеся десятилетиями теневые финансовые схемы, заявил председатель Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.
Порошенко и дургие лица под санкицями
В частности, Госфинмониторинг присоединился к заседанию СНБО 12 февраля, на котором был введен пакет санкций к указанным лицам . Ведь ведомство активно сотрудничает с стражами порядка и прорабатывает большой массив информации, чтобы выявить теневые финансовые схемы.
Такое взаимодействие происходит как на этапе оперативно-розыскных действий, так и на этапе досудебного расследования.
По словам Пронина, санкции — важный инструмент защиты национальной безопасности.
По его мнению, системная борьба с хищением и отмыванием средств сможет приостановить негативные финансовые процессы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 12 февраля СНБО принял решение о введении санкций в отношении ряда лиц, сотрудничавших с РФ. В частности, под бессрочные санкции оказались Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Порошенко и Медведчук.
Новости