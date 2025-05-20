Гончаренко в годовщину президентства Зеленского смешал его с болотом

Народный депутат Алексей Гончаренко в 6-ю годовщину пребывания Владимира Зеленского на посту президента записал видео, в котором назвал его "смешным актером", который решил, что может стать "серьезным президентом".

Алексей Гончаренко

"Шесть лет назад один очень смешной актер решил, что может стать очень серьезным президентом и очень многое нам обещал. Но вместо страны мечты и мира мы получили полномасштабную войну и страну лжи", — заявил Гончаренко.

По его словам, Украина превратилась в Северную Корею по уровню свободы слова и прав человека. Также, говорит нардеп, Украина стала Зимбабве по качеству жизни и Гондурасом в государственном управлении.

Кроме того, Гончаренко вспомнил украинских военных, которые якобы сейчас чувствуют тупик, потому что у них забрали выплаты, не дают ротации, они не знают сроки службы. А еще, добавил нардеп, власти вместо мобилизации якобы устроили исключительно бусификацию.

При этом Гончаренко заявил, что Зеленский потерял свой рейтинг и доверие украинцев, но продолжает держаться за должность.

"Рейтинг потерял, но за должность держится мертвой хваткой. Из верховного главнокомандующего превратился в верховного комиссара без плана, без видения, без стыда", – заявил нардеп и призвал украинцев думать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время Гончаренко несколько раз попадал в ряд громких скандалов. Его прямо обвиняли в работе противника и даже называли "русской консервой". При этом против Гончаренко неоднократно выступали украинские военные и призывали его изгнать из фракции "Европейская солидарность".



