Гончаренко раскритиковал всех, кто призывает поддержать Зеленского как президента Украины

Нардеп Алексей Гончаренко раскритиковал всех украинцев, которые на фоне критики Дональда Трампа призывают поддержать президента Владимира Зеленского. Политик считает, что, мол, президент сам виноват в том, что сейчас происходит.

Алексей Гончаренко

"Простите, а кто довел ситуацию до того состояния, которое имеем сейчас? Кто решил измерять рейтинги с другими президентами? Кто начал публично критиковать Трампа? Смотрю на все это и имею такую аналогию: представьте, что пилот сошел с ума и ведет самолет просто вверх. Кто-то в салоне встает и спрашивает: "Что ты делаешь?", а другие кричат: "Не трогайте нашего пилота!". Так вот, куда мы летим, можете догадаться, если ситуация не изменится", – заявил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Гончаренко записал на русском языке обращение к президенту Владимиру Зеленскому после резких заявлений Дональда Трампа в его адрес. В частности, Гончаренко подчеркнул, что Украина не может позволить себе ссориться с США, поскольку они являются ключевым союзником нашей страны. Как заявил нардеп, от Америки Украина получает не только оружие или деньги, но и "Старлинки", а также разведывательную информацию, без которой украинские военные "ослепнут на фронте". Гончаренко призвал Зеленского быть "не любимой", а взрослым и публично объявить, что он не уйдет на второй президентский срок, как обещал в 2019 году.

Также "Комментарии" рассказывали , что на фоне критики от Трампа Зеленского поддержали мировые лидеры. Например, канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что глава Украины Владимир Зеленский является "диктатором", является "неправильным и опасным".



