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Главная Новости Политика Украины 2025 Гончаренко раскритиковал всех, кто призывает поддержать Зеленского как президента Украины
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Гончаренко раскритиковал всех, кто призывает поддержать Зеленского как президента Украины

Нардеп Гончаренко считает, что украинцы не должны объединяться вокруг Зеленского и поддерживать его

сегодня, 18:26
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Ткачик Олеся

Нардеп Алексей Гончаренко раскритиковал всех украинцев, которые на фоне критики Дональда Трампа призывают поддержать президента Владимира Зеленского. Политик считает, что, мол, президент сам виноват в том, что сейчас происходит.

Гончаренко раскритиковал всех, кто призывает поддержать Зеленского как президента Украины

Алексей Гончаренко

"Простите, а кто довел ситуацию до того состояния, которое имеем сейчас? Кто решил измерять рейтинги с другими президентами? Кто начал публично критиковать Трампа? Смотрю на все это и имею такую аналогию: представьте, что пилот сошел с ума и ведет самолет просто вверх. Кто-то в салоне встает и спрашивает: "Что ты делаешь?", а другие кричат: "Не трогайте нашего пилота!". Так вот, куда мы летим, можете догадаться, если ситуация не изменится", – заявил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Гончаренко записал на русском языке обращение к президенту Владимиру Зеленскому после резких заявлений Дональда Трампа в его адрес. В частности, Гончаренко подчеркнул, что Украина не может позволить себе ссориться с США, поскольку они являются ключевым союзником нашей страны. Как заявил нардеп, от Америки Украина получает не только оружие или деньги, но и "Старлинки", а также разведывательную информацию, без которой украинские военные "ослепнут на фронте". Гончаренко призвал Зеленского быть "не любимой", а взрослым и публично объявить, что он не уйдет на второй президентский срок, как обещал в 2019 году.

Также "Комментарии" рассказывали , что на фоне критики от Трампа Зеленского поддержали мировые лидеры. Например, канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что глава Украины Владимир Зеленский является "диктатором", является "неправильным и опасным".




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/4024922761122240/
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