logo

BTC/USD

103647.46

ETH/USD

2487.44

LTC/USD

101.81

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Гончаренко о пресс-конференции Путина: Украина и союзники выглядят «лохами»
commentss НОВОСТИ Все новости

Гончаренко о пресс-конференции Путина: Украина и союзники выглядят «лохами»

Путин переиграл Украину и союзников, которые после его заявлений о переговорах должны начать жестко действовать

сегодня, 09:00 comments1527
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин ночью заявил, что отказывается от перемирия. В то же время предлагает прямые переговоры в Стамбуле уже в этот четверг 15 мая.

Гончаренко о пресс-конференции Путина: Украина и союзники выглядят «лохами»

Алексей Гончаренко

В этом контексте нардеп Алексей Гончаренко напомнил, что буквально вчера европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским фактически поставили ультиматум кремлевскому диктатору – с понедельника 12 мая на 30 дней объявить перемирие. И дальше — начало переговоров без предварительных условий.

"И вот мы снова в ситуации, когда нужно действовать. Оружие, санкции, четкая позиция – это то, что нужно сейчас. Но мой прогноз – ничего не будет.

Наши союзники, мягко говоря, специфичны. Приехать пофотографироваться – пожалуйста. Поучить демократии всегда готовы. А когда дело доходит до реальных действий — "ой, мы ведь никогда не обещали, что Украина будет в НАТО", — заявил Гончаренко.

При этом он добавил, что Украина в такой ситуации находится уже давно. По его словам, это просто нужно принять.

Гончаренко убежден, что 30-дневное перемирие нужно было сделать по-другому.

"Сформировать нашу переговорную позицию. Через посредников направить его в Россию. Договориться о перемирии и начале прямых переговоров. Выйти в СМИ. А сейчас, снова, мы, как и большинство европейских стран, выглядим лохами. Угрожали. Сжимали кулачки. А на выходе – ничего", — отметил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0i2GPHfRoM5RAJmvsAPCAwj8v9hejAH2poeBibFkXSzP2umMxy15NZECUsfzA1W98l?locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости