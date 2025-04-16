Гончаренко готовит собственный политический проект: на какие регионы нацелился

Поступок нардепа Алексея Гончаренко, который единственный не голосовал за продление военного положения и мобилизации, "скотский", но очень грамотный с точки зрения политтехнологий, говорит политолог Юрий Богданов.

Алексей Гончаренко

Он ориентируется на часть электората Юга и Центра, для которого Россия враг, но "мира не хочет власть". Этот сегмент не такой, как был 2019, однако электорально все еще перспективен. Опросы, которые я видел, подтверждают его перспективы", – отметил политолог.

По его словам, когда Гончаренко станет мэром Одессы или заведет свою "евроскептическую" фракцию в Верховную Раду, сам или в партнерстве еще с такими же коллегами по сегменту, будет интересно посмотреть на лицо его партийных коллег, которые сейчас или оправдывают, или очень осторожно критикуют его.

"И да, конечно, он пойдет не с Петром Алексеевичем. Если сам Порошенко не решит радикально изменить позиционирование, хотя это вряд ли. И тогда господин Гончаренко вчерашним сопартийцам сможет процитировать ДМБ. Кстати, на языке оригинала вполне вероятно", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко фактически сразу после внесения президентом в Верховную Раду законопроектов об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения общей мобилизации заявил, что не будет их поддерживать. Свою позицию политик объяснил тем, что до сих пор нет четких сроков службы. Гончаренко говорит, что ему также непонятно, почему люди, уже четвертый год воюющие, не имеют права побыть со своим новорожденным ребенком более 10 дней? Почему они не имеют права на отдых?

При этом Гончаренко стал единственным нардепом, голосовавшим 16 апреля против продолжения военного положения и мобилизации.



