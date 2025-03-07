Гончаренко, Арестович и не только: стало известно, кого еще американцы видят президентом Украины

США и Россия вместе с некоторыми другими игроками, якобы, готовят почву для замены Владимира Зеленского более сговорчивой фигурой для подписания капитуляции, отметила нардеп Марьяна Безуглая.

Алексей Арестович

При этом, по ее информации, американцы работают над несколькими потенциальными кандидатами.

"Среди них есть "ватноватые трамписты" вроде Арестовича, Гончаренко, Разумкова, несколько откровенно пророссийских деятелей, а также "старожилы" – Тимошенко и Порошенко и т.д. Кроме того, активно раскручивают Залужного как радикально "проукраинского кандидата", перебившего Зеленского своей риторикой, забрать патриотический электорат, а затем действовать по указаниям. Параллельно ведется зондирование олигархов – Пинчука, Ахметова. Где в этой конфигурации находится Кличко, пока неясно", — заявила Безуглая.

То есть, убеждена политик, все эти движения направлены на то, чтобы посадить в кресло президента удобного человека, который снова сделает Украину вассалом и не будет сопротивляться. При этом Украина якобы будет поделена между США и РФ.

"Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически", — заявила Безуглая.

При этом она подчеркнула, что о выборах во время войны не может быть и речи. Кроме того, нардеп убеждена, что нужно перестать надеяться на помощь от США, ее якобы не будет в ближайшие годы.

"Нужно держаться и бороться пока в России наберут обороты процессы распада, а это уже 2026 год. Капитулировать сейчас, капитулировать навсегда. Спасенная снова Россия уничтожит нас, не повторяя ошибок", – добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американцы провели переговоры с Тимошенко и Порошенко.



