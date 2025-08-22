Это уже напоминает крепостное право: нардеп раскритиковал изменения, принятые Радой

В четверг, 21 августа, народные депутаты приняли Закон Украины "Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа" (№ 13273). В Верховной Раде отметили, что это решение является весомым шагом к утверждению политики национальной памяти, более глубокому осознанию истории и формированию будущего, основанного на правде.

На сайте парламента значится, что документ вводит в правовое поле ряд новых понятий, в частности "война за Независимость Украины", "национальная память", "государственная политика национальной памяти Украинского народа", "историческая антиукраинская пропаганда", "преступления против Украинского народа", "место памяти Украинского народа".

Отмечается, что важными новациями является установление правил наименования и переименования улиц, площадей и учреждений в соответствии с законами о декоммунизации и деколонизации.

Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал прописанные в законе изменения.

"Во вчерашнем законе о национальной памяти мне больше всего понравилась норма о том, что после переименования улицы ее название нельзя будет менять 10 лет. Немного напоминает крепостное право, не находите?", — отметил политик.

Заметил, что полетела где-то децентрализация в этом вопросе – сказали нельзя, значит нельзя.

"А когда десять лет пройдут, можно ли будет поменять? Да нет, конечно, новые десять лет отвесят. У меня прадед так провел время где-то с года 35-го по 54-й. Только вернется из лагерей, иди сюда, вторая серия", — заметил Бужанский.

Также уточнил, что там, правда, демократией не прикрывались при этом.

Отметим: на сайте карточки закона значится, что Бужанский М.А. за проект закона не голосовал.

