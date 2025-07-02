Это нужно остановить, иначе Украина проиграет: в Раде резко раскритиковали новую инициативу

В Верховной Раде Украины разгорается скандал из-за законопроекта, инициаторами которого являются более 100 депутатов от монобольшинства. Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса №13423 от 25.06.2025.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народные депутаты раскритиковали инициативу. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что новый проект закона подали 123 депутата от фракции "Слуга народа".

"Фактически полный иммунитет от уголовного преследования для предприятий ОПК, даже если есть установленные факты правонарушения. Это полный пиздец. Чьи интересы сейчас лоббирует партия власти?", — отметил Гончаренко.

Нардеп также опубликовал часть предложенных изменений.

Прокомментировала законопроект и народный депутат Украины София Федина.

"Как назвать тех, кто предлагает отменить уголовную ответственность для тех, кто совершает преступления во время оборонных закупок? Тех, кто подрывает обороноспособность украинского государства? Дураками? Предателями? Теми, кто напрямую работает на врага? Наверное, так и стоит назвать 126 народных депутатов, которые предложили законопроект, который это все и предусматривает”, — отметила она.

Также нардепка сообщила, что даже не вправе проверять, если нет личной подписи нового Генпрокурора. Федина отметила, не для этого ли его назначали.

Федина подчеркнула, что во время, когда нужно переживать, достаточно ли у военных финансирования, РЭБов, РЭРов, фортификаций, дронов, чтобы удержать оборону, "Слуги народа" делают все, чтобы кто-то мог освоить чрезвычайно большие средства". По ее словам, в текущем году средства на оборонные закупки могут достичь рекордной суммы в 750 млрд грн.

"Люди, это нужно останавливать, потому что иначе нам не видеть нашей победы, иначе Украина проигрывает в любом случае", — отметила она.

В Центре противодействия коррупции уточнили, что 126 народных депутатов (123 из которых — из фракции "Слуга Народа") зарегистрировали законопроект № 13423, который фактически предлагает ввести амнистию за преступления, совершенные во время выполнения оборонных контрактов.

Законопроект предлагает исключить уголовную ответственность за все виды преступлений, если преступление совершается:

при выполнении оборонного контракта,

должностным лицом предприятия, включенного в специальный Перечень предприятий оборонного промышленного комплекса.

Список таких предприятий будет утверждать Министерство обороны. А сам список будет закрыт для общества.

"Также законопроект предусматривает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не смогут больше расследовать злоупотребления в оборонной сфере. Начинать расследование и следственные действия по предприятиям из перечня Минобороны можно будет исключительно по согласованию с Генпрокурором", — уточнили в ЦПК.

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