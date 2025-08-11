"Это неприлично": в ВР сравнили минимальную и "клановую" спецпенсию

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев призвал отменить спецпенсии. По его словам, законопроект, который может отменить специальные пенсии, существует, однако он сталкивается со сложностями из-за лобби, в частности в Верховной Раде.

Даниил Гетманцев. Фото из открытых источников

Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE рассказал о ситуации со спецпенсиями в Украине, которую назвал "феодальной привилегией". По его словам, соответствующий законопроект очень тяжело идет через Верховную Раду, поскольку существует лобби тех профессий, которые противятся принятию этого решения.

"Мы хотим эту ситуацию убрать, потому что это дисбаланс. Не может быть в стране минимальная пенсия 2 300, а максимальная — 390 000. Это пропасть. В 165 раз разница между этим. Это с одной стороны элемент пенсионной реформы, а с другой – это разрыв между доходами в обществе, крайне очевидным и за который платит государство налогами с которых собирает со всех людей", — сказал Гетманцев.

Гетманцев отмечает, что такая разница между минимальной и специальной пенсией "неприлична". Кроме того, именно с налогов граждан Украины некоторые получают пенсии в несколько сотен тысяч гривен ежемесячно.

"Я не знаю, чем работа прокурора тяжелее, чем работа учителя, например?... Это неприлично даже... Поэтому он (законопроект) идет тяжело, потому что на каждом этапе есть эта клановая система. Мы понимаем, что она пользуется поддержкой, в том числе и некоторых наших коллег в зале Верховной Рады, она останавливается, тормозится", — заявил Гетманцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в результате на сайте Верховной Рады появилась петиция за отмену спецпенсий.

Также "Комментарии" писали о том, как украинцы могут увеличить свою пенсию.