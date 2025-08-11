"Это неприлично": в ВР сравнили минимальную и "клановую" спецпенсию

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев призвал отменить спецпенсии. По его словам, законопроект, который может отменить специальные пенсии, существует, однако он сталкивается со сложностями из-за лобби, в частности в Верховной Раде.
Даниил Гетманцев. Фото из открытых источников
Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE рассказал о ситуации со спецпенсиями в Украине, которую назвал "феодальной привилегией". По его словам, соответствующий законопроект очень тяжело идет через Верховную Раду, поскольку существует лобби тех профессий, которые противятся принятию этого решения.
Гетманцев отмечает, что такая разница между минимальной и специальной пенсией "неприлична". Кроме того, именно с налогов граждан Украины некоторые получают пенсии в несколько сотен тысяч гривен ежемесячно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в результате на сайте Верховной Рады появилась петиция за отмену спецпенсий.
Также "Комментарии" писали о том, как украинцы могут увеличить свою пенсию.